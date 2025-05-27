Orta seviye Samsung Galaxy A57, Exynos 1680 ile geliyor

Galaxy A56'nın halefi olacak Galaxy A57 modelinin işlemcisi doğrulandı.

Merakla beklenen cihazın Samsung tarafından geliştirilen Exynos 1680 yonga setinden güç alacağı belli oldu.

Orta seviye telefon modelinin 6.000 mAh'lik geniş pil kapasitesiyle geleceği söyleniyor.

Bu yılın başlarında Samsung Galaxy A56 modeline güç veren Exynos 1580 çipinin tanıtılmasının ardından artık oturmuş bir ritim izleyen uzmanların radarları, bu çipin halefinin sinyallerini almaya başladı. İzler büyük ihtimalle Exynos 1680 olarak adlandırılacak yeni bir işlemciye işaret ediyor.

Ortaya çıkan son raporlar, serinin bir sonraki modeli hakkında önemli ipuçlarını ortaya koyuyor. Orta seviye akıllı telefon pazarına hitap etmesi beklenen Galaxy A57 cihazının Samsung tarafından geliştirilen Exynos 1680 yonga setinden güç alacağı belirtiliyor.

Galaxy A57 yüksek bir performans sunacak

GalaxyClub’dan gelen bilgilere göre Samsung Galaxy A57 için tasarlanan bu yeni bileşen, S5E8865 kimlik kodunu taşıyor. Söz konusu işlemci şu anda kullanılan Exynos 1580 çipinin doğal halefi olarak geliyor ve şirket içinde S5E8855 olarak biliniyor. Şirketin isimlendirme geleneğine uygun olarak bu yeni akıllı telefon işlemcisinin Exynos 1680 ismiyle duyurulması bekleniyor.

Grafik tarafında ise şirketin Samsung tarafından geliştirilen bir grafik çözümü olan Xclipse 550 GPU’yu kullanacağına dair söylentiler dolaşıyor. Aynı çip, şirketin gelecekteki amiral gemisi cihazlarının motorunu oluşturacak olan Exynos 2500 çipinin bir bileşeni olan Xclipse 950 GPU’nun da temelini oluşturacak.

Exynos 1680’in sunacağı performans iyileştirmelerinin kesin boyutu hakkında şimdilik ne yazık ki bir bilgi bulunmuyor. Fakat cihazla alakalı 2025 yılı sonu veya 2026 başlarında daha net bilgiler ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.

Samsung Galaxy A57 teknik özellikleri neler olacak?

Bu yıl piyasaya çıkan Galaxy A56, beraberinde birkaç önemli yükseltme getirdi. Daha hızlı Exynos 1580 işlemci, geliştirilmiş ön kamera, 10 bitlik Süper HDR ile fotoğraf çekme ve video kaydetme yeteneği, daha ince/hafif gövde ve 45W hızlı şarj desteği ile karşımıza çıktı.

Bu evrimsel yolun mantıksal bir sonucu olarak Galaxy A57’nin özellikle işlem gücü açısından daha da ilerleme kaydetmesi bekleniyor. Fakat teknik özellikleriyle ilgili diğer detaylar henüz ne yazık ki bilinmiyor.

Galaxy A57 için beklenen iyileştirmeler arasında ise Samsung’un orta ve üst seviye modellerine giderek daha fazla 2x veya 3x telefoto çözümleri entegre eden Çinli rakipleriyle daha etkili bir şekilde rekabet etmesini sağlayacak bir özellik olan optik zoom lensinin tanıtılması yer alıyor.

Bu yeni özelliklerin yanı sıra gelecekteki akıllı telefon, 6.000 mAh’ye yakın olduğu düşünülen bir batarya ile gelecek. Öte yandan cihazda 60 fps’de 4K video kaydı yeteneği bulunacak. Cihaz Android 16 tabanlı One UI 8 arayüzüyle çıkacak.