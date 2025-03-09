Orta seviye canavarı Google Pixel 9a yolda: Neler bekliyoruz?

Google Pixel 9a ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Merakla beklenen cihazın tanıtım materyalleri lansmandan önce internete sızdırıldı.

Orta seviye telefon modeliyle ilgili akıllarda soru işareti bırakan tüm detaylar gün yüzüne çıktı.

Merakla beklenen yeni orta seviye akıllı telefon modeli Google Pixel 9a için geri sayım başladı. Fiyat-performans deneyimini ön planda tutacak cihazla alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Şık tasarım ve gelişmiş bir mobil deneyim yaratacak model şimdiden büyük bir beklenti oluşturdu.

Sızdırılan son raporlarda cihazın tüm teknik özellikleri, Avrupa pazarı için tahmini fiyatları ve önceki Pixel modellerinin ayırt edici özelliği olan geleneksel kamera çubuğundan ayrılan yenilenmiş bir tasarım yer alıyor. Gemini yapay zeka desteğini bünyesinde barındıracak model, tüketiciler için ilgi çekici bir seçenek olmaya aday görünüyor.

Google Pixel 9a tasarımı nasıl olacak?

Evan Blass’ın X hesabı üzerinden sızdırdığı tanıtım materyallerinde, Pixel 9a’nın Google’ın “Iris” adını verebileceği mor renkte olduğu görülüyor. Arka tasarımda ise önemli değişiklikler yapıldığı anlaşılıyor.

Cihazın kamera çıkıntısı neredeyse fark edilemeyecek kadar minimuma indirilecek. Pixel 9a’nın estetiği, iPhone tasarımını anımsatan düz bir çerçeveye sahip olmasıyla Pixel 9 serisindeki diğer cihazlarla aynı çizgide görünecek. Sızdırılan görüntülerin daha önceki söylentileri doğrular nitelikte olduğunu da söylemekte fayda var.

Gemini ile derin entegrasyon desteği

Google tarafından geliştirilen Gemini yapay zekası ile derin entegrasyonun vurgulandığı ek tanıtım görselleri de karşımıza çıkıyor. Ortaya çıkan diğer özellikler arasında hırsızlık algılama desteği ve suya/toza karşı dayanıklılığı garanti eden IP68 sertifikası da yer alıyor.

İddialara göre Google Pixel 9a modelinin resmi tanıtımı 19 Mart’ta yapılacak. Orta seviye telefon modelinin satışları 26 Mart tarihinde başlayacak.

Pixel 9a’nın teknik özellikleri

Merakla beklenen Google Pixel 9a’nın ekranının 120 Hz yenileme hızına sahip 6,3 inçlik bir Super AMOLED olacağı söyleniyor. Ekranın HDR10+ desteği sunması ve maksimum 2.700 nit parlaklığa ulaşması bekleniyor.

Tensor G4 işlemci ile donatılacak modelde 8 GB RAM ve UFS 3.1 teknolojisini kullanan 128 GB/256 GB depolama seçeneklerinin yer alması bekleniyor. Bataryanın 18W şarj desteğiyle 5.100 mAh kapasiteye sahip olacağı aktarılıyor.

Pixel 9a’nın satış fiyatı sızdırıldı

Teknik özelliklerdeki gelişmelere rağmen Pixel 9a’nın başlangıç ​​fiyatının 549 Euro seviyesinde sabit kalması bekleniyor. 256 GB depolama alanına sahip modelin fiyatı ise 649 Euro’ya kadar çıkabilir.