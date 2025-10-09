OPPO Reno 15 serisi “Pro Max” modeliyle zirveye oynayacak

OPPO, rakipleri Apple ve Xiaomi'ye benzer bir isimlendirme stratejisi izliyor.

Performans canavarı Reno 15 serisinin "Pro Max" modeliyle karşımıza çıkacağı söyleniyor.

Merakla beklenen cihazın önümüzdeki ay resmi olarak duyurulması bekleniyor.

Performans canavarı özellikleri ile öne çıkacak OPPO Reno 15 serisinin Kasım ayında Çin’de resmi olarak piyasaya tanıtılması bekleniyor. Ortaya çıkan son raporlar, cihazın çıkışını doğrulamakla kalmıyor, aynı zamanda yeni bir isimlendirme stratejisine de işaret ediyor.

OPPO, diğer rakip markaların örneğini izleyerek amiral gemisi modeli için “Pro Max” etiketini kullanacak. Temel ve Pro versiyonlarına katılacak olan Reno 15 Pro Max, en üst düzey performansı sağlamaya odaklanacak. Öte yandan sızdırılan raporlar, serinin gelişmiş yeni modeline dair önemli ayrıntıları gün yüzüne çıkarıyor. İşte detaylar…

Güçlü bir işlemci ve akıcı ekranla donatılacak

SmartPrix’e göre üst düzey bir akıllı telefon deneyimi vaat edecek Reno 15 Pro Max’te MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9400 yonga seti yer alacak. Bu sayede cihaz, kullanıcılar için akıcı ve yüksek performanslı bir hizmet sağlayacak.

Görsel deneyim için telefonun 6,78 inçlik büyük bir AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Panel, 1Hz ile 120Hz arasında değişken yenileme hızına sahip LTPO teknolojisini kullanan düz bir OLED olacak. Bu sayede akıcılık ve güç tasarrufu dengelenecek. Keskin ve ayrıntılı görüntüler için 1,5K çözünürlük desteği sunulacak.

Tüm bu özellikleri desteklemek için OPPO, yüksek yoğunluklu bir Si-C (Silikon-Karbon) batarya entegre edecek. Fakat ne yazık ki şu anda pil kapasitesi ile ilgili kesin bir gösterge mevcut değil. Bu gibi daha fazla ayrıntının ilerleyen haftalarda ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.

OPPO Reno 15 Pro Max iddialı kamera setiyle öne çıkacak

Bununla birlikte cihazın mobil fotoğrafçılar için de iddialı yeteneklere sahip olması bekleniyor. Söylentilere göre cihaz arka kamera sistemi ile dikkatleri üzerinde toplayacak. Ana kamera ise Samsung’un geçtiğimiz günlerde duyurduğu yeni 200 MP kalitesinde sensörü ISOCELL HP5 yer alacak.

Ana kameranın yanı sıra modülde ayrıca 50 MP ultra geniş açılı lens ve 50 MP telefoto sensör bulunacak. Tüm sistemde Optik Görüntü Sabitleme (OIS) desteği yer alacak. Ön tarafta ise selfie çekimleri ve görüntülü sohbetler için 50 MP’lik bir kamera sunulacak.

Fakat yine de tüm bunların şu anda yalnızca bir iddiadan ibaret olduğunu vurgulamakta fayda var. OPPO henüz bu bilgilerin herhangi birini doğrulamadı.

Son olarak OPPO’ya benzer bir isimlendirme stratejisi yakın zaman önce bir başka Çinli marka olan Xiaomi’den de geldi. Şirket yeni amiral gemisi Xiaomi 17 Pro Max ile en güçlü rakibi iPhone 17 Pro Max’e adeta meydan okudu.

Fakat OPPO’nun söz konusu modelinin böyle bir rekabeti amaçlamayacağı, daha ziyade “orta seviye telefon pazarının kralı” olarak yarışmaya aday görülebileceğini söylemek mümkün.