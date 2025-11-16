Menüyü Kapat
    Honor 500 serisinden neler bekleniyor? İşte tasarımı ve özellikleri

    24 Kasım'da Çin'de tanıtılacak Honor 500 serisinin 6.55 inç ekran, Snapdragon 8 Elite işlemci ve 8.000 mAh'lık silikon-karbon pil ile gelmesi bekleniyor.
    Honor 500 ve Honor 500 Pro
    • Honor 500 serisinin 24 Kasım'da Çin'de resmi olarak tanıtılması bekleniyor.
    • Her iki modelin de 6.55 inç ve 120 Hz yenileme hızına sahip kavisli ekranla geleceği söyleniyor.
    • "Pro" versiyonda Snapdragon 8 Elite işlemci ve en yüksek konfigürasyonda 16 GB RAM ile 1 TB dahili depolama alanı sunulacağı aktarılıyor.

    Yüksek performansıyla öne çıkacak Honor 500 serisi akıllı telefon ailesi için geri sayım başladı. Merakla beklenen modellerin resmi tanıtımına günler kala cihazlarla alakalı önemli ayrıntılar gün yüzüne çıktı.

    Gizmochina’dan gelen bilgilere göre Honor’un yeni telefonları 24 Kasım Pazartesi günü piyasaya sürülecek. Orta seviye telefon pazarına hitap edecek model, yeni nesil iPhone’ları anımsatan şık tasarımıyla da adından söz ettirmeye aday görünüyor.

    Honor 500 ve 500 Pro’nun teknik özellikleri belli oldu

    Üst düzey akıllı telefonların 2736 × 1264 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,55 inçlik bir panel ile karşımıza çıkması bekleniyor. Cihazlar konforlu bir ekran deneyimine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

    Bu panel yuvarlak çerçeveler, metalik kaplama ve parmak izi kilidi açma için ultrasonik sensör içeren zarif bir tasarıma sahip olacak. Serinin en güçlü seçeneği olacak “Pro” modeli 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanıyla eşleştirilmiş Snapdragon 8 Elite işlemci ile desteklenecek.

    Honor 500 Pro

    Temel sürüm ise geçen yılki Honor 400 modelinde gördüğümüz gibi 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla karşımıza çıkacak. Cihaz, uygun fiyata maksimum performans sağlamaya odaklanacak.

    Serinin güçlü yanlarından biri batarya olacak. Cihazda 80W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj desteğine sahip devasa 8.000 mAh silikon-karbon modül yer alacak. Bununla beraber enerji verimliliğini artırmak için tasarlanmış E2 çipi tarafından da optimizasyonlar sağlanacak.

    Honor 500 serisi modelleri Android 16 işletim sistemini temel alan MagicOS 10 kullanıcı arayüzü ile kutudan çıkacak. Kamera bölümünde ultra geniş açılı ve periskop telefoto lensin eşlik ettiği 200 MP ana sensör yer alacak. Ön kamera ise klasik bir delik çentik ile gelecek.

    Renk seçenekleri resmen doğrulandı

    Honor, lansmanda mevcut dört resmi rengi açıkladı. Bu seçenekler arasında Aquamarine, Starlight Pink, Obsidian Black ve Moonlight Silver yer alacak.

    Daha geleneksel siyah ve gümüş renk seçeneklerinin yanı sıra en yeni Google Pixel’lere benzer yatay bir düzen benimseyen kamera modülü karşımıza çıkacak. Aynı zamanda özenle hazırlanmış degradeler ve yansımalar içeren yeni mavi/pembe tonları da gelecek.

