Performans canavarı POCO F8 Pro ve Ultra’nın çıkış tarihi belli oldu

Reklam

POCO F8 Pro ve F8 Ultra'nın 27 Kasım Perşembe günü tanıtılması bekleniyor.

Söylentilere göre şirket, Çin pazarının yanı sıra aynı tarihte cihazları global pazara da ulaştırmayı planlıyor.

Aralık ayı başlarında ise modellerin küresel arenada resmi olarak raflarda boy göstermeye başlaması bekleniyor.

POCO’nun performans canavarı özelliklere sahip yeni cihazları için geri sayım başladı. Şirketin sosyal medyadan paylaştığı detaylara göre POCO F8 Pro ve Ultra modelleri 27 Kasım Perşembe günü resmi olarak piyasaya duyurulacak.

Cihazla alakalı paylaşılan resmi tanıtım afişleri, POCO F7 Pro ve POCO F7 Ultra‘nın haleflerinin beklenenden çok daha erken bir tarihte raflara ulaşacağına işaret ediyor. Serinin yeni üyelerine dair ilk paylaşımlar, cihazların donanımına ilişkin akıllardaki pek çok önemli soru işaretini ortadan kaldırıyor.

Reklam

POCO “yüksek performans” vaadiyle öne çıkıyor

POCO, bir sonraki modelin markanın imzası haline gelen yüksek performans DNA’sını koruyacağını açıkladı. Şirket, daha zengin ve daha sürükleyici bir multimedya ve oyun deneyimi sunmak için tamamen yeniden tasarlanmış bir akustik tasarımı öne çıkıyor.

Gizmochina’ya göre yayınlanan tanıtım görüntüleri, cihaz adlarını açıkça doğrulamıyor. Fakat yine de gösterilen tasarım, POCO F8 serisinin daha önce sızdırılan render’larıyla örtüşüyor.

Ortaya çıkan raporlara göre Çinli şirket, Aralık ayı gibi erken bir tarihte beklenen küresel pazarda satışları başlatmayı planlıyor. POCO F8 Pro ve F8 Ultra’nın yeni serinin ana karakterleri olması bekleniyor.

POCO F8 serisi, Redmi K90 ile aynı özelliklere sahip olacak

Daha önceki sızıntılar, POCO F8 serisinin Çin’de piyasaya sürülen Redmi K90 ve Redmi K90 Pro Max modellerinin yeniden markalanmış bir versiyonu olacağını gösteriyor.

Bu söylentilere göre seri önemli bir donanım değişikliğine sahip olacak. Söz konusu Çin modellerine kıyasla daha küçük pillerin benimseneceği söyleniyor.

POCO F8 Pro’nun Snapdragon 8 Elite yonga setinden güç alması beklenirken, F8 Ultra’nın ise gelişmiş güç verimliliği ve optimize edilmiş termal yönetim sunan yeni Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci ile donatılacağı öne sürülüyor.

Serinin temel modeli de yolda

Merakla beklenen performans canavarı akıllı telefon serisi, daha sonraki bir tarihte piyasaya sürülmesi beklenen standart bir POCO F8 modelini de içerebilir.

Bu özel temel varyantın, Çin’de resmi lansmanı henüz yapılmamış bir cihaz olan yeniden adlandırılmış bir Redmi Turbo 5 Pro olduğu söyleniyor.

POCO ayrıca yeniden adlandırılmış bir Redmi Pad 2 Pro olduğu söylenen POCO Pad M1 tablet modelini de geliştiriyor. Şirket bu sayede F8 serisinin lansmanından önce ürün yelpazesini genişletmeyi planlıyor.