Vivo S50 serisinin öne çıkan özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu

Vivo, Aralık ayında Çin'de tanıtılması beklenen S50 serisinin amiral gemisi seviyesinde performans sunacağını ifade etti.

Merakla beklenen Vivo S50 Pro Mini modelinin, serinin en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 5 çipinden güç alması bekleniyor.

Ayrıca serinin tamamında 90W hızlı şarj desteği, üçlü kamera seti, 9600 Mbps LPDDR5x RAM ve UFS 4.1 depolama teknolojileri yer alacağı doğrulandı.

Vivo’nun yeni yüksek performanslı telefonları Aralık ayında Çin pazarında resmi olarak tanıtılacak. Şık bir tasarıma ev sahipliği yapması beklenen Vivo S50 serisinin teknik özellikleri lansmana haftalar kala gün yüzüne çıktı.

Ortaya çıkan son raporlara göre yeni akıllı telefon ailesi, orta segment fiyatına amiral gemisi bir performans vaat edecek. Qualcomm’un yüksek performansa sahip çiplerinden güç alacak modeller, etkileyici donanımıyla adından söz ettirmeye aday görünüyor.

Vivo S50 ailesinden neler bekleniyor?

Markanın ürün müdürü Han Boxiao, serinin bazı detaylarını resmen doğruladı. Boxiao’nun Weibo’da yaptığı paylaşımda donanımla alakalı merak edilen önemli noktalara açıklık getirildi.

Vivo S50 serisinin amiral gemisi seviyesinde performans sunan yeni Snapdragon 8 Gen 5 işlemciyle donatılacağı açıklandı. Aynı zamanda 9600 Mbps LPDDR5X bellek ve UFS 4.1 dahili depolama alanının kullanılacağını da vurgulandı.

Boxiao’ya göre premium yonga seti, serinin daha kompakt bir versiyonu olan vivo S50 Pro Mini için ayrılacak. Bu modelde ultrasonik parmak izi okuyucu ve 50 megapiksel Sony IMX882 periskop sensör yer alacak.

Öte yandan standart Vivo S50 modelinin, önceki bazı söylentilerde belirtildiği gibi Snapdragon 7 Gen 4 yerine Snapdragon 8 kullanma ihtimali de konuşuluyor. Fakat bunun resmi olarak onaylanmadığını belirtmekte fayda var.

Merakla beklenen Vivo S50’nin 1,5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,59 inç OLED ekrana sahip olacağı söyleniyor. S50 Pro Mini ise 1,5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızını koruyarak daha küçük 6,31 inç OLED ekrana sahip olabilir.

Her iki modelin de periskop sensörlü üçlü kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor. Ayrıca 90W hızlı şarj desteğiyle öne çıkacağı vurgulanıyor. Vivo S50 Pro Mini’nin bazı ülkelerde Vivo X300 FE adıyla piyasaya sürülebileceği de tartışılıyor.

Vivo, Aralık ayı lansmanını onayladı

Son olarak Vivo, S50 ailesinin Aralık ayında resmi olarak piyasaya sürüleceğini sessiz sedasız bir şekilde doğruladı. Şirketin Çin’deki resmi internet sitesinde bir ön rezervasyon sayfası oluşturuldu.

Aralık’ta piyasaya sürüleceği onaylanan Vivo S50 serisi için erken kayıt yaptıran tüm tüketicilerin 500 CNY (yaklaşık 3 bin TL) değerinde seyahat kartı, gizemli bir hediye veya puan kazanabileceği küçük çaplı bir çekiliş başlatıldı.