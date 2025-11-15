Apple’ın ucuz iPhone hamlesi beklentileri karşılayamadı

Reklam

Güvenilir kaynaklardan gelen raporlar, Apple'ın fiyatları düşürerek pazar payını yükseltme girişiminin başarısız olduğuna işaret ediyor.

Fakat bu iddialara rağmen şirketin iPhone 17e'yi 2026 yılının ilkbahar döneminde, muhtemelen Mart ayında piyasaya sürme planı devam ediyor.

iPhone 17e'nin yüksek performanslı A19 çipi ve ön tarafta Dinamik Ada özelliğiyle karşımıza çıkması bekleniyor.

Ortaya çıkan son raporlar, Apple’ın nispeten “uygun fiyatlı” iPhone 16e stratejisinde başarısız olduğunu vurguluyor. Fakat bu analize rağmen aynı kaynaklar, şirketin iPhone 17e lansmanı için yerleşik planlarını sürdürme niyetinde olduğunu gösteriyor.

Apple’ın bu yıl piyasaya sürdüğü “e” serisi için bahar lansman programını sürdürmesi bekleniyor. Geleneksel Special Edition (SE) serisinin yerine geçen bu seçeneğin yeni modeli olan iPhone 17e’nin muhtemelen Mart 2026 civarında piyasaya sürüleceği vurgulanıyor.

Reklam

iPhone 16e hayal kırıklığı yarattı

Analistler, iPhone 16e’nin piyasada yeterli başarıya ulaşmadığına işaret ediyor. Şimdiye kadar ortaya çıkan satış raporları da bu teoriyi güçlendiriyor.

Fakat Apple’ın bu modeli gerçekten başarılı görüp görmediği şimdilik bilinmiyor. Aynı belirsizliğin şu anda ultra ince iPhone Air modeli için de geçerli olduğunu belirtmekte fayda var. iPhone 17 serisi ile birlikte hayatımıza giren yeni modelin, düşük satış rakamlarına rağmen devam edip etmeyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

iPhone 16e’nin satışlarında yaşanan bu çarpıcı düşüş, neredeyse her zaman bir teknoloji ürününün lansman yılının son aylarında görülen tipik bir eğilim olarak değerlendiriliyor. Gerçekten de Apple’ın uygun fiyatlı iPhone’ları için ilkbahar lansman stratejisi, amiral gemisi sonbahar modellerinin lansmanları arasındaki zaman farkını kapatmaya hizmet ediyor.

Satışlar genellikle yeni bir ürünün piyasaya sürülmesinden hemen sonra artıyor ve ardından yenisi piyasaya sürülene kadar doğal olarak yavaşlıyor. Bu açıdan bakıldığında “e” modelleri için yıl ortasında yapılacak olası bir lansman, pazardaki iniş çıkışları yumuşatmaya hizmet edecek gibi görünüyor.

iPhone 17e’nin Mart 2026’da piyasaya çıkması bekleniyor

iPhone 17 satışları şu anda zirvedeyken, iPhone 16e ise beklenildiği gibi düşüş yaşıyor. Eylül ayında yeni iPhone 17 serisinin piyasaya sürülmesi, 16e’nin satışlarına herhangi bir şekilde yardımcı olmadı.

iPhone 16 ve iPhone 16 Pro gibi önceki modellerde sunulan indirim kampanyaları, 2025 tatil sezonunda tüketicilerin satın alma kararlarını kaçınılmaz olarak etkileyecek gibi görünüyor.

Apple’ın gelecek yıla yönelik planlarına bakıldığında, beklentiler iPhone 17e’nin 2026 ilkbaharında piyasaya sürüleceğini doğruluyor. Bu etkinliğin ardından sonbaharda iPhone 18 Pro ve uzun zamandır beklenen katlanabilir iPhone’un resmi tanıtımı yapılması bekleniyor.

Daha önceki söylentiler, iPhone 17e’nin çentik yerine Dinamik Ada tasarımıyla geleceğine işaret ediyor. Aynı zamanda sızıntılar, cihazın 60 Hz yenileme hızını koruyacağı, yani 120 Hz’e bir sıçrama yaşanmayacağını bizlere gösteriyor.