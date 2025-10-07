OPPO Reno 15 Pro, Dimensity 8500 çipli ilk telefon olacak

OPPO Reno 15 Pro ve Pro+ modelleri MediaTek Dimensity 8500 çipli ilk telefonlar olacak.

Üst düzey telefon pazarına hitap eden cihazlar, yüksek performansıyla adından söz ettirecek.

Reno 15 serisinin Kasım ayında Çin pazarında resmi olarak piyasaya tanıtılması bekleniyor.

OPPO’nun yeni üst segment telefonları çok yakında duyurulacak. Kasım ayında raflara gelmesi planlanan OPPO Reno 15 serisi üç modele ev sahipliği yapacak. Ortaya çıkan son dedikodulara göre cihaz, olağanüstü performansıyla dikkatleri üzerinde toplayacak.

Serinin önceki cihazlarında yeni MediaTek Dimensity 8000 serisi çipleri tercih edilmemişti. Bunun yerine Reno 13 Pro’da Dimensity 8350, Reno 14 Pro modelindeyse Dimensity 8450 yonga setleri kullanılmıştı. Fakat yeni model daha gelişmiş işlemcilerle donatılacak.

Dimensity 8500 ile çok yönlü bir performans sağlanacak

Smart Pikachu’ya göre Reno 15 Pro modeli MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 8500 işlemciyi benimseyecek. Performans canavarı telefon, iyi dengelenmiş “çok yönlü” bir yapıya sahip olacak.

Böylelikle Reno 15 Pro ve Pro+ cihazları, MediaTek’in yeni çipiyle donatılacak ilk telefonlar olarak raflarda boy gösterecek.

MediaTek Dimensity 8500 çipinin teknik özellikleri şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Üretim teknolojisi TSMC 4nm CPU (İşlemci) 8 Çekirdek (Octa-core) GPU (Grafik Birimi) Mali-G720 (İyileştirilmiş) Performans (AnTuTu) 2.000.000+ puan (Tahmini) Yapay zeka (APU) MediaTek APU Bellek LPDDR5 / LPDDR5X RAM Depolama desteği UFS 4.0 Kullanacak markalar OPPO, Redmi, POCO, Honor, Realme, iQOO

Dimensity 8500 çipinin aynı zamanda Redmi Turbo 5 ve POCO X8 Pro modellerinde de kullanılabileceği öne sürülüyor. Öte yandan bu işlemciden yararlanacak diğer akıllı telefon üreticileri arasında Honor, Realme ve iQOO olacağı söyleniyor.

OPPO Reno 15 serisinin teknik özellikleri ile ilgili olarak şu ana kadar ortaya çıkan bilgiler şu anda sınırlı durumda. Serinin standart üyesinin 6,3 inç 1,5K LTPS OLED ekrana sahip olacağı söyleniyor. Pro modelinin 6,59 inç ekrana, 200 MP Samsung HP5 ana sensöre ve telefoto lense sahip olması bekleniyor.

Daha gelişmiş özellikler ile donatılacak OPPO Reno 15 Pro Plus’ın ise 6,78 inç ekrana ve 200 MP Samsung HP5 ana sensöre ve 3x optik yakınlaştırmalı 50 MP telefoto lense sahip benzer bir kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor.

İlk olarak Ekim ayında Çin’de gerçekleştirilecek olan bir lansman etkinliğinde resmi olarak duyurulacak OPPO Reno 15 serisi, muhtemelen yıl sonlarına doğru ya da 2026’nın başlarında global pazara açılacak.