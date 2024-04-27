OPPO A60 rekabetçi fiyatıyla piyasaya çıktı! İşte özellikleri

Uygun fiyatlı bir giriş seviyesi akıllı telefon arayanlar için OPPO’dan ilgi çekici bir seçenek geldi. Son derece estetik bir tasarıma ev sahipliği yapan OPPO A60 piyasaya çıktı. Cihazın tasarımı başlangıç segment bir modelden beklenmeyecek kadar etkileyici görünürken, donanımıyla da telefonun rakiplerinin önüne geçmesi bekleniyor.

Kendi segmentinde öne çıkacak yeni OPPO modeli, fiyatına göre iddialı özellikleri bir araya getiriyor. Cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 680 çipi sayesinde güçlü bir performans sağlanıyor. 45 watt şarj gücüyle dikkat toplayan ürün, rekabetçi fiyatıyla yüksek satış rakamlarına ulaşmayı hedefliyor.

OPPO’dan fiyat-performans odaklı yeni telefon

Yeni OPPO telefonu 1604×720 piksel HD+ çözünürlük kalitesine sahip 6,67 inç IPS ekranla geliyor. 90 Hz yenileme hızına sahip olan telefonda 950 nit tepe parlaklık desteği sağlanıyor.

OPPO A60 modeli 8 GB RAM kapasitesi ve 256 GB’a kadar dahili depolama alanına ev sahipliği yapıyor. Fakat daha fazlasını arayanlar için 1 TB’a kadar genişletilebilir microSD kart desteği sunuluyor.

OPPO’nun yeni cihazının kalbinde Qualcomm imzalı Snapdragon 680 yonga seti bulunuyor. Performansa dair karşılaştırma yapmak isteyenler için daha önce bu işlemciyi Redmi Note 11, OPPO Reno 7, Vivo Y36, Huawei Nova Y91, Samsung Galaxy A23 ve Realme 9i modellerinde de gördüğümüzü belirtmekte fayda var.

50 MP ana kameraya sahip olan OPPO A60, çift kamera kurulumunda ayrıca 2 MP’lik bir yardımcı lens taşıyor. Ön tarafta ise 8 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. 45 watt SuperVOOC şarj destekli 5.000 mAh pil kapasitesine sahip cihaz, Android 14 işletim sistemini temel alan ColorOS 14.0.1 kullanıcı arayüzüyle hizmet sunuyor.

OPPO A60 özellikleri

Ekran: HD+ çözünürlüklü 6,67 inç IPS LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı

HD+ çözünürlüklü 6,67 inç IPS LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680

Qualcomm Snapdragon 680 GPU: Adreno 610

Adreno 610 RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı 128 GB ve 256 GB UFS 2.2 depolama / 1 TB’a kadar genişletilebilir microSD hafıza desteği

128 GB ve 256 GB UFS 2.2 depolama / 1 TB’a kadar genişletilebilir microSD hafıza desteği Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

8 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP yardımcı lens

50 MP ana kamera ve 2 MP yardımcı lens Bağlantı: 4G voLTE bağlantısı, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS ve USB-C bağlantı noktası

4G voLTE bağlantısı, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS ve USB-C bağlantı noktası Batarya kapasitesi: 45 watt SuperVOOC şarjlı 5.000 mAh pil

45 watt SuperVOOC şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı ColorOS 14.0.1 kullanıcı arayüzü

OPPO A60 fiyatı

İlk olarak Vietnam pazarında satışa çıkan OPPO A60’ın başlangıç fiyatı 5.490.000 VND olarak duyuruldu. Bu rakamlar güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 7 bin TL’ye tekabül ediyor.