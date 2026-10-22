Oppo Find X10 ve Find X10 Pro Max Avrupa’da satışa çıktı, işte fiyatlar

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Oppo, Find X10 ve Find X10 Pro Max'i 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Avrupa başta olmak üzere global pazarlarda satışa sundu.

Find X10 Pro Max, ana, telefoto ve ultra geniş açılı kameralarının üçünde de 200 megapiksel sensör kullanıyor.

Fiyatlar Avrupa'da Find X10 için 1.300 euro, Find X10 Pro Max için 1.800 eurodan başlıyor, Türkiye fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Oppo, Find X10 ve Find X10 Pro Max’i 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Çin dışındaki pazarlarda satışa sundu. İki model İngiltere, Almanya ve Fransa başta olmak üzere Avrupa’da Oppo’nun kendi mağazası üzerinden satılmaya başlarken, Hindistan lansmanı bugün yapılacak.

Seri, Android 17 tabanlı ColorOS 17 ile kutudan çıkan ilk telefonlar arasında yer alıyor. Oppo, ColorOS 17 güncelleme takvimini paylaşırken Find X10 ailesinin 21 Ekim’de global olarak tanıtılacağını da açıklamıştı. Ancak Avrupa’ya gelen sürümler Çin’deki modellerle aynı pil kapasitesine sahip değil. Çin’de 8.000 mAh pille satılan iki model, Avrupa’da 7.150 mAh pille geliyor.

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Find X10 Pro Max’te üç adet 200 MP kamera

Serinin üst modeli Find X10 Pro Max, ana, telefoto ve ultra geniş açılı kameralarının üçünde de 200 megapiksel sensör kullanıyor. Engadget’ın ilk izlenimlerine göre ana kamerada 1/1.3 inç boyutunda Samsung ISOCELL HPC sensör bulunuyor. Bu sensör, birkaç ay önce satışa çıkan Find X9 Ultra’daki 1/1.12 inçlik Sony sensörden yaklaşık yüzde 25 daha küçük kalıyor. Telefoto kamera 3 kat optik yakınlaştırma sunuyor ve 200 megapiksellik sensörden kırpma yaparak 6 kata kadar kayıpsız yakınlaştırmaya çıkabiliyor. Aynı kamera 10 santimetreye kadar odaklanabildiği için makro çekimde de kullanılabiliyor.

Telefon varsayılan ayarda 200 megapiksellik fotoğrafları 26 megapiksel olarak kaydediyor. Video tarafında sensörün tüm alanını kullanan açık kapı (open gate) kaydı, O-Log2 formatı ve Blackmagic’in kamera uygulaması destekleniyor. Oppo, Hasselblad ile geliştirdiği telekonvertör lensi de yeniden sunuyor. Lens Find X9 Pro’dakiyle aynı, ancak Find X10 Pro Max için yeni bir kılıf ve montaj plakası gerekiyor.

Ekran tarafında 6,78 inç boyutunda, 1-144 Hz arasında değişen yenileme hızına ve 3.600 nit tepe parlaklığa sahip bir panel yer alıyor. Telefon 80W kablolu şarjı destekliyor, 50W kablosuz şarj ise yalnızca Oppo’nun AirVOOC şarj cihazıyla çalışıyor.

Find X10’da kamera ve işlemci yükseltmesi

İki model de MediaTek’in 2 nanometre üretim sürecine sahip Dimensity 9600 Pro işlemcisini kullanıyor. Find X9 ve Find X9 Pro’da Dimensity 9500 bulunuyordu. Yeni yonga, çok çekirdekli testlerde önceki nesle göre yüzde 61 daha iyi güç verimliliği vaat ediyor. Grafik biriminde ise yüzde 27’lik bir hız artışı sağlanıyor.

Standart Find X10’daki en büyük değişiklik kamerada yaşanıyor. Find X9’da 50 megapiksel olan ana ve telefoto kameralar, yeni modelde 200 megapiksel sensörlere geçti. Ultra geniş açılı kamera 50 megapikselde kalırken ön kamera 32 megapikselden 50 megapiksele yükseldi.

Oppo Find X10 serisinin Avrupa fiyatları

GSMArena’nın derlediği fiyatlara göre Find X10 iki farklı depolama seçeneğiyle satılırken Pro Max modeli yalnızca 512 GB sürümüyle sunuluyor. Karşılaştırma için Find X9’un 512 GB sürümü şu anda Avrupa’da 1.000 euroya bulunabiliyor.

Model Depolama Avrupa İngiltere Find X10 256 GB 1.300 euro 1.100 sterlin Find X10 512 GB 1.500 euro 1.250 sterlin Find X10 Pro Max 512 GB 1.800 euro 1.500 sterlin

Oppo, yüksek fiyatı ilk alıcılara yönelik kampanyalarla dengelemeye çalışıyor. İngiltere’de iki modeli alanlar, Hasselblad telekonvertör kiti, Oppo Watch X3 ve Oppo Pad 5 arasından birini hediye olarak seçebiliyor. 28 Ekim’e kadar yapılan alımlarda ayrıca 100 sterlin indirim uygulanıyor, eski bir Oppo ya da OnePlus telefonunu takasa verenler de 250 sterline kadar ek indirim alabiliyor. Almanya’da da benzer bir hediye ve takas kampanyası bulunuyor. Find X10 Pro Max’in İngiltere fiyatı Find X9 Pro’dan 400 sterlin yüksek, hatta Find X9 Ultra’nın çıkış fiyatını da geçiyor.

Find X10 serisi Türkiye’ye gelecek mi?

Oppo, Find X10 serisinin Türkiye’de satışa çıkıp çıkmayacağına ilişkin bir açıklama yapmadı. Oppo Türkiye’nin sitesinde şu anda bir önceki neslin Find X9 Pro modeli satılıyor, Find X10 ailesi için ise henüz bir sayfa açılmadı. Bu nedenle serinin Türkiye’deki çıkış tarihi ve fiyatı şimdilik belli değil.

Oppo, seriyi ABD’de satmayı planlamıyor. Şirketin Avrupa’daki atağı ise OnePlus’ın Temmuz ayında Avrupa ve Amerika pazarlarından çekilme kararının ardından geliyor. Engadget, Find X10 Pro Max’in benzer fiyattaki Find X9 Ultra karşısında kamerada geride kaldığını belirterek kamera odaklı kullanıcıların serinin Ultra modelini beklemesinin daha mantıklı olabileceğini yazıyor.