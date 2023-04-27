Amazon, Halo projesinin fişini çekiyor

Amazon, 2020 yılında başlattığı Halo projesi ile birlikte sağlık ve fitness takip cihazları geliştirmeye başladı. Vücut bileğinde bulunan sensörler üzerinden uyku, aktivite, kalp atış hızı, vücut bileşimi ve diğer sağlık verilerini yakından izlemeye başlayan şirket, aynı zamanda bir mobil uygulama üzerinden kullanıcılara sağlık hedeflerine ulaşmalarına katkıda bulunmak üzere kişiselleştirilmiş öneriler sunmaya başladı. Yalnızca Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren hizmet ile ilgili bugün üzücü bir haber geldi.

Teknoloji devi Amazon’un Halo hizmetini diğer ülkelerde ne zaman kullanıma sunmaya başlayacağı tartışılırken, gelen son haberler pek çok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı. Şirket, bu bölümü tamamen kapatmaya karar verdi. Son dönemlerde zorlu bir ekonomik süreçten geçen firma, bütçesini yalnızca yüksek önceliğe sahip projelere ayırmaya karar verdi. Bu bağlamda Amazon, daha önce DPReview platformunu kapattı ve yılın başlarında 18 bin çalışanıyla yollarını ayırdıktan sonra tekrardan yaklaşık 9 bin çalışanını işten çıkardı.

Amazon, Halo bölümünü Temmuz ayında kapatıyor

Amazon’un resmi blog sayfası üzerinden açıkladığı bilgilere göre şirket, çok yakında Halo bölümünü tamamen kapatacak. 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla şirketin sağlık markasının tüm cihazları için destek sonlandırılacak.

Şirketin akıllı ev ve sağlıktan sorumlu başkan yardımcısı Melissa Cha, The Verge’e şunları söyledi: “Halo programını kapatmak gibi zor bir karar aldık, bu da rollerin azalmasına neden olacak.” Öte yandan hizmeti kapatma kararının nedeni olarak ise belirsiz ekonomik durum ve şirketi başka hedeflere odaklanmaya sevk eden “giderek kalabalıklaşan bir segment” gösterildi.

Amazon, son 1 yıl içinde yapılan tüm Halo cihazları ve aksesuarları satın alımlarını, ayrıca kullanılmamış tüm Halo abonelik ücretlerini iade edeceğini bildirdi. 1 Ağustos tarihinden itibaren Halo uygulaması ve tüm Halo cihazlarının çalışmayı tamamen durduracağı ifade edildi. Verilerini indirmek ya da silmek isteyen kullanıcıların ise bu işlemi yazılımın Ayarlar menüsünü ziyaret ederek gerçekleştirebileceği söylendi. Amazon’da kalan tüm verilerin 1 Ağustos tarihinde silineceği aktarıldı.

Sağlık ve fitness alanına geç bir şekilde giriş yapan Amazon, ailenin ilk ürünü olan Halo Band cihazını 2020 yılının ortalarında duyurdu. Henüz tüketicileri ikna edemeden ürününü piyasaya sunan şirket, bu nedenle yeteri kadar başarı sağlayamadı. Dolayısıyla Halo’nun kapanma kararı pek çok kullanıcı için sürpriz bir hamle olmadı.