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    Haberler Yapay Zeka

    OpenAI duygusal zekaya sahip GPT-4.5 modelini tanıttı

    Yapay zeka devi OpenAI duygusal zekaya sahip olan ve seleflerinden daha başarılı bir performans sunan yeni GPT-4.5 modelini tanıttı.
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    • OpenAI bugün yeni GPT-4.5 modeliyle karşımıza çıktı.
    • Şirketin yeni yapay zeka modeli "duygusal zeka" avantajıyla önceki modellerden ayrılıyor.
    • GPT-4.5'in şu anda ChatGPT Pro aboneleri tarafından kullanılabileceği belirtildi.

    OpenAI yeni GPT-4.5 dil modelini resmen tanıttı. Şirket, yenilikçi sistemi bugüne kadar üretilen konuşma için en gelişmiş ve yüksek performanslı yapay zeka modeli olarak tanımlıyor.

    OpenAI gerçekleştirmiş olduğu ilk testlerde insanların GPT-4.5’i tercih ettiğini, çünkü daha doğal iletişim kurma becerisini takdir ettiğini söylüyor. Model empati, duygusal zeka ve ilgi çekici bir üslup ile önceki modellere göre daha gelişmiş bir performans ortaya koyuyor.

    OpenAI GPT-4.5 neler sunuyor?

    Makine öğrenmesi algoritması, gözetimsiz öğrenmeyi kullanarak etiketlenmemiş bir veri kümesi alıyor. Sistem ilgili örüntüleri ve bilgileri otomatik olarak buluyor. GPT-4.5, OpenAI’nin gelişmiş akıl yürütme modellerinden farklı bir bilgi işleme yöntemine ev sahipliği yapıyor.

    Yeni modelin eğitilmesiyle mimaride iyileştirmeler, daha fazla veriye erişim ve artan bilgi işlem gücü sağlanıyor. OpenAI, model “halüsinasyonları” olgusunu azaltarak dünyaya dair daha geniş bir bilgi ve daha derin bir anlayış iddia ediyor.

    OpenAI, GPT-4.5’in halüsinasyonları azaltmadaki etkinliğini değerlendirdi. Yeni model SimpleQA kullanılarak o3-mini, GPT-4o ve o1 ile karşılaştırıldı. SimpleQA, OpenAI tarafından dil modellerinin basit ama karmaşık bilgi sorularına cevap verme yeteneğini test etmek için oluşturulmuş bir ölçüt olarak nitelendiriliyor.

    GPT-4.5 diğer modellerden daha iyi performans göstererek yüzde 37.1’lik halüsinasyon oranına ulaştı. Yapay zekadaki halüsinasyon sorunu henüz tam anlamıyla çözülmüş değil. Fakat yine de önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor.

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    GPT-4o ve o3-mini’ye göre avantajlara sahip

    OpenAI tarafından geliştirilen yeni GPT-4.5 modeli, GPT-4o ve o3-mini’ye göre birçok avantaj sunuyor. Fakat elbette ki onların doğrudan bir şekilde yerini almıyor.

    Yeni modelin, OpenAI’nin muhakeme sistemlerinden “daha genelci” ve “doğası gereği daha akıllı” olduğu vurgulanıyor. GPT-4o’nun yerel çoklu modu bulunmadığından dolayı ses modu, video ya da ekran paylaşımı gibi özellikleri desteklemiyor. GPT-4.5 işleme yüksek hesaplama kaynakları gerektiriyor.

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    Yeni GPT-4.5 modeli, OpenAI’nin gelecekteki sistemlerine doğru bir ara aşamayı temsil ediyor. Yapay zeka devi OpenAI, GPT-4.5’in genişletilmiş bilgi, daha güçlü sezgi ve daha yüksek “duygusal zeka” gibi faydalarını gelecekteki modellerde tüm kullanıcılar için erişilebilir hale getirmeyi planlıyor.

    OpenAI tarafından açıklanan detaylara göre ChatGPT Pro aboneleri GPT-4.5’e hemen erişim sağlayabiliyor. Plus ve Team abonelerinin ise önümüzdeki haftadan itibaren yeni yapay zeka modeline ulaşabilecekleri belirtiliyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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