Anthropic’in yapay zekası Claude, ChatGPT’nin tahtını zorluyor

Reklam

İndagari tarafından yayınlanan verilere göre Claude’un ücretli kullanıcı sayısı hızla yükselmeye devam ediyor.

Anthropic'in yapay zeka hizmeti, Ocak 2026’dan bu yana yüzde 75 oranında büyüme kaydetti.

ChatGPT hala pazar liderliğini korusa da Claude, rakibiyle arasındaki mesafeyi kapatmakta kararlı görünüyor.

Anthropic’in yapay zeka modeli Claude hızla yükselmeye devam ediyor. Ortaya çıkan son raporlara göre platform, ücretli kullanıcılar arasında OpenAI imzalı ChatGPT hizmetinin tahtını zorlamaya başladı.

Paylaşılan sonuçlar, ABD’de yaklaşık 28 milyon tüketiciden toplanan milyarlarca anonim ödemeyi inceleyen bir analiz firması olan Indagari tarafından toplanan kart işlem verilerinden geliyor. Bu örneklem, gelir ya da müşteri sayıları için mutlak rakamlar ortaya koymasa da bazı istatistiksel ağırlıklarla trend değişikliklerinin belirlenmesine yardımcı oluyor.

Reklam

Claude ücretli kullanıcı sayısında yüzde 75’lik artış yaşadı

Claude’un ücretli kullanıcı sayısı ve bu gruba ait gelir her ay artış göze çarpıyor. Ocak 2026’dan bu yana bu segmentteki büyüme yüzde 75’e ulaşmış görünüyor.

TechCrunch’ın haberine göre veriler, 2025 yılından 10 Mayıs 2026’ya kadar olan haftalık işlemleri kapsıyor. Raporlar, abonelik ödemelerini ve API token’ları için yapılan ödemeleri de içeriyor.

Indagari’nin yaptığı araştırmaya göre Claude ile ilişkili hem ücretli kullanıcı sayısı hem de gelirler aydan aya yukarı yönlü bir trend izliyor. Ocak ayından bu yana yaşanan yüzde 75’lik artış, 2026 yılının ilk yarısındaki bu ivmeyi özetliyor.

Bir diğer önemli nokta ise Mart ayındaki büyüme artışından sonra bile karların istikrarlı kalması oluyor. O dönemde Anthropic, modellerinin Donald Trump yönetimi tarafından ABD’lilerin kitlesel gözetimi ve otonom silahlar için kullanılmasına izin vermeyi reddederek kamuoyuna açık bir tavır sergiledi.

ChatGPT hala liderliğini korumaya devam ediyor

Claude’un yükselişine rağmen ChatGPT yine de açık ara en popüler tüketici yapay zekası olmaya devam ediyor. OpenAI platformu, hem genel erişim hem de farklı platformlardaki varlığı açısından liderliğini koruyor.

Indagari’nin aynı raporu, ChatGPT’nin hala çok sayıda ücretli kullanıcısı olduğunu da bizlere gösteriyor. Bu nokta, Claude’un büyük bir ivme yakalamasına rağmen halen önünde ciddi bir yol olduğuna işaret ediyor.