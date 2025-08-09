OpenAI CEO’su Sam Altman kârlılığı erteleyip büyümeye odaklanıyor

OpenAI CEO'su Sam Altman, şirketin şu anki önceliğin büyümek olduğunu, kâra geçişin ise bir miktar daha vakit alacağını dile getirdi.

Altman, şirketin "halka açık olmamasının daha iyi olduğunu" vurguladı.

OpenAI şu anda GPT-5'i kullanıcılara ücretsiz olarak, API'sini ise rekabetçi fiyatlarla kullanıcılarla buluşturuyor.

OpenAI CEO’su Sam Altman, şirketin yapay zeka eğitimi ve bilgi işlem gücüne önemli yatırımlar yaparak büyümeye öncelik vereceğini söyledi. Bu nedenle şirketin kâr elde etmesinin biraz zaman alması muhtemel görünüyor.

Yapay zeka devi OpenAI, en yeni üretken AI modeli GPT-5 ile bu hafta resmi olarak karşımıza çıktı. Yenilenen sistem daha hızlı olmayı, daha doğru yanıtlar vermeyi ve daha güçlü güvenlik önlemleri sunmayı vaat ediyor. Artık ChatGPT’de ücretsiz olarak ve API aracılığıyla yeni sürümden yararlanmak mümkün.

Sam Altman’dan büyüme vurgusu

Şirketin CEO koltuğunda oturan Sam Altman yakın zaman önce CNBC’ye verdiği röportajda, OpenAI için şu anda en iyi seçeneğin zarar etmeye devam etmek olduğunu belirtti:

“Modelin giderek daha iyi hale geldiği bu büyüme eğrisinde olduğumuz sürece, şimdilik yapılacak en iyi şeyin zararları karşılamak olduğunu düşünüyorum.”

OpenAI geçen yıl 3,7 milyar ABD doları gelir elde etmesine rağmen 5 milyar dolar zararla kapatmıştı. Bu yıl ise yıllık tekrarlayan gelirde 20 milyar doları aşması bekleniyor. Fakat bu süreçte de şirket zarar etmeye devam edecek.

OpenAI ayrıca hissedarların kâr elde etme baskısına maruz kalmayan özel bir şirket olma avantajına da sahip. Altman bu noktada, “Halka açık olmamak güzel,” düşüncesini benimsiyor.

Şirket, pazar payı kazanmak için nakit yakma modeline alışkın yatırımcılar sayesinde yüksek riskli sermaye çekmeye devam ediyor. Kâr elde etmese bile değeri yaklaşık 500 milyar dolar ve yakında yeni bir fon toplama turunun başlaması bekleniyor.

GPT-5 rekabetçi fiyatıyla öne çıkıyor

OpenAI, GPT-5 ile rekabetçi fiyatlar sunarak API erişiminde milyon giriş tokeni başına 1,25 dolar ve milyon çıkış tokeni başına 10 dolar ücretlendirmeye sahip.

GPT-5’in listelenen bu fiyatları, şirketin önceki GPT-4o modelinden daha ucuz ve Google’ın Gemini 2.5 Pro ile aynı seviyede kalıyor. Anthropic’in Claude Opus 4.1 modeli ise bundan daha pahalı, fakat geliştiriciler arasında ilgi gören bir seçenek olarak dikkat çekiyor.

Son olarak OpenAI’nin geliştirdiği yeni yapay zeka modeli GPT-5 ilerleyen aylarda Apple Intelligence ile entegre olabilir. İddialara göre şirket, iOS 26 işletim sistemine GPT-5’le entegrasyonu kurarak kullanıcılara daha gelişmiş AI işlevleri sunmayı planlıyor.

Ayrıca GPT-4 ile GPT-4o arasındaki farklar içeriğimize de göz atabilirsiniz.