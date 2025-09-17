iOS 26’nın yeni tasarımı ortalığı karıştırdı: ‘Liquid Glass’ ikonları yamuk gösteriyor

Apple'ın iOS 26 güncellemesi, kullanıcıların simgelerin eğik görünmesine yol açtı.

Yeni "Sıvı Cam" arayüzünün, özellikle koyu arka planlarda baş dönmesine neden olan optik bir yanılsama yarattığı yönünde şikayetler geliyor.

Kullanıcılar ayrıca güncellemenin batarya ömrünü hızlı tükettiğini ve telefonun ısınmasına neden olduğunu belirtti.

Apple’ın iOS 26 güncellemesi ile getirdiği yeni “Sıvı Cam” (Liquid Glass) arayüzü, bazı kullanıcılar için içerikleri okunamaz hale getirdiği yönündeki eleştirilerin ardından, şimdi de başka bir görsel soruna yol açıyor. Tasarım tercihi, ikonların yamuk görünmesine neden olan optik bir yanılsama yaratıyor ve bu durumdan etkilenen kullanıcılar baş dönmesi yaşadıklarını bildiriyor.

iOS 26 uygulama simgelerini bozdu mu?

Sosyal paylaşım sitesi Reddit’te konuyla alakalı bir gönderi 3 binden fazla etkileşim aldı. Bir kullanıcı, “Çerçeve parlama efekti, uygulamaların eğik görünmesini sağlıyor ve bu gerçekten dikkat dağıtıcı” diye şikayet ederken, bir diğeri ise güncellemenin kendisini “sarhoş gibi” hissettirdiğini söyledi. Bir başka kullanıcı ise, “Tüm iOS 26 optik bir kabus. Korkunç” yorumunda bulundu.

Yamuk görünme sorunu, özellikle ikonlar koyu veya siyah arka planlara karşı “Koyu,” “Şeffaf” veya “Renkli” modlara ayarlandığında daha belirgin hale geliyor. Renkli duvar kağıtlarının ise dikkatleri kırılma yapan köşelerden uzaklaştırarak bu yanılsamayı bir nebze ortadan kaldırdığı bildirildi.

MacRumors’a göre Ayarlar uygulamasındaki Erişilebilirlik sekmesinde bulunan saydamlık azaltma ve Hareketi Azalt seçenekleri de bu yanılsamayı çözmüyor. Kullanıcılar, her iki ayarın da neredeyse hiçbir fark yaratmadığını belirtiyor. Sorunla ilgili olarak Apple’dan açıklama bekleniyor.

Bataryayı hızlı tükettiğinden şikayet edilmişti

Bu arada iOS 26’nın tek sorunu simgelerin yamuk görünmesine sebep olması değil. Bazı kullanıcılar, güncellemeyi yaptıktan sonra iPhone’un şarjının normalden daha hızlı bir şekilde bittiğini ve telefonun garip bir şekilde fazla ısınmaya başladığını bildirmişti.

Bunun üzerine Apple da Destek sayfası üzerinden bir açıklama yaparak, yeni bir güncelleme yüklendikten sonra telefonun normalden daha fazla ısınmasının ve şarjının çabuk bitmesinin geçici olarak normal olduğunu söyledi. Şirketin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Bir güncellemeyi, özellikle de önemli bir sürümü tamamladıktan hemen sonra, pil ömrü ve termal performans üzerinde geçici bir etki fark edebilirsiniz. Bu normaldir, çünkü cihazınızın arama için veri ve dosyaları dizine eklemek, yeni varlıklar indirmek ve uygulamaları güncellemek de dahil olmak üzere kurulum işlemini arka planda tamamlamak için zamana ihtiyacı vardır. Yeni özellikler heyecan vericidir ve Apple ürününüzden daha da fazla yararlanmanıza yardımcı olur, ancak bazıları cihazdan ek kaynaklar gerektirebilir. Bireysel kullanıma bağlı olarak, bazı kullanıcılar performans ve/veya pil ömrü üzerinde küçük bir etki fark edebilir. Apple, harika pil ömrü ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlamak için yazılım güncellemelerinde bu özellikleri optimize etmek için sürekli olarak çalışır.”

iOS 26 güncellemesi ilk olarak Apple’ın Haziran ayında düzenlemiş olduğu Geliştiriciler Konferansı (WWDC) etkinliğinde tanıtıldı. Yaklaşık 3 ay süren bir Beta programının ardından 15 Eylül itibarıyla genel kullanıma açıldı. iOS 26 sürümünü destekleyen iPhone modelleri ise şu şekilde karşımıza çıkıyor: