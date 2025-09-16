Apple açıkladı: iOS 26, iPhone’ların pilini yavaşlatıyor mu?

iOS 26'nın yayınlanmasıyla birlikte bazı kullanıcılar, güncellemnin pil ömrü ve performans sorunlarına yol açıp açmayacağını merak etmeye başladı.

Apple, resmi destek sayfası üzerinden bu konuda kullanıcılara açıklık getirdi.

Şirket, ilk 48 saatte bu tür sorunların yaşanmasının normal olduğunu, fakat daha sonrasında cihazın normale döneceğini aktardı.

Apple’ın yeni iOS 26 işletim sistemi güncellemesi dün akşam nihai sürümüyle nihayet yayınlandı. Peki ya bu güncelleme iPhone’unuzun pil ömrünü etkileyecek mi?

Geçmiş yıllardaki iOS güncellemelerinde bu tarz problemler yaygın bir şekilde görülüyordu. Yen sürümün çıkmasıyla birlikte pek çok kullanıcı, mevcut yazılımda da benzer bir problem olup olmadığını araştırmaya başladı.

Yazılımın yayınlanmasıyla birlikte Apple, teknik destek web sitesinde güncellemeleri yükleme talimatlarını içeren bir makale yayınladı. Böylelikle şirket, kullanıcıların merak ettiği o soruya yanıt getirdi.

Yeni iOS güncellemesi sonrası pil sorunları normal mi?

Apple’ın yayınladığı belgenin “Performans ve batarya üzerindeki etkisi” başlıklı bölümü dikkat çekiyor. Şirket, büyük bir güncellemenin yüklenmesinden kısa bir süre sonra cihazlarda artan ısınma ve pil ömrünün azalmasının yaygın olduğunu söylüyor.

Fakat bu etki geçici olarak biliniyor. Söz konusu problem, iPhone’un arka plan işlemlerini sonlandırmaya devam etmesi nedeniyle oluşuyor. Bu görevler arasında dosyaları arama için düzenleme, ek bilgi indirme ve uygulamaları güncelleme yer alıyor.

Apple ayrıca büyük sürümlerde tanıtılan yeni özelliklerin, başlı başına donanım üzerinde daha yüksek talepler oluşturabileceğini belirtiyor. Şirket, her kullanıcının cihazı nasıl kullandığına bağlı olarak bazı kullanıcıların performansta veya pil ömründe daha kalıcı bir değişiklik fark edebileceğini vurguluyor .

9to5Mac’e göre teknoloji devi, olumsuz etkileri azaltmak için gelecekteki yazılım güncellemeleriyle bu işlevlerin kullanımını optimize etmeye çalıştığını belirtiyor.

Apple’a göre iOS 26 gibi büyük bir güncellemeyi yükledikten sonra bir veya iki günlük bir uyum süreci normal ve beklenen bir durumdur. Bu süre zarfında cihazın daha fazla çalışması doğaldır.

Bu da iOS 26’nın neden olduğu yeni bir durum değil, önceki büyük güncellemelerin ortak bir özelliği olarak vurgulanıyor.

Son olarak iOS 26 güncellemesini destekleyen iPhone’lar şu şekilde sıralanıyor: