Nvidia, DLSS 4 desteğine kavuşan yeni oyunları açıkladı

NVIDIA, DLSS 4 teknolojisini destekleyen yeni oyunları duyurdu ve grafik performansında önemli iyileştirmeler sundu.

DLSS 4 desteği kazanan oyunlar, daha yüksek görsel kalite ve akıcı oyun deneyimi vadediyor.

GTA 5 Enhanced, Hellblade 2, Supraworld ve Titan Quest II oyunları, DLSS 4 özelliğiyle oynanabiliyor.

Nvidia’nın yapay zekadan yararlanarak gecikmeyi azaltan, görüntü kalitesini iyileştiren ve bu sayede oyunlarda FPS değerini yükseltmeyi vadeden görüntü oluşturma teknolojisi DLSS, dört yeni oyuna destek vermeye başladı.

Nvidia’nın internet sitesinde yapılan duyuruda, yeni GeForce Game Ready sürücüsü ile birlikte kullanıcıların oyunları çok daha performanslı bir şekilde oynayabilecekleri belirtilirken, artık Grand Theft Auto 5’in yeni nesil grafiklere sahip “Enhanced” versiyonunun DLSS 4 Çoklu Kare Oluşturma (Multi Frame Generation – MFG) özelliğine sahip olacağı vurgulandı.

GTA 5: Enhanced, yaklaşık 4 kat daha performanslı çalışacak

Yıllardır milyonlarca oyuncunun favorisi olan açık dünyası efsanesi Grand Theft Auto 5, 26 Mayıs 2026 tarihinden itibaren yerini kurgusal Florida eyaleti olan Leonida’da geçen Grand Theft Auto 6’ya bırakacak. Yeni oyunun yayınlanmasıyla beraber GTA 5’in kullanıcı sayısının düşmeye başlayacağı öngörülüyor.

5 Mart 2025’te PC’de yeni nesil konsollarla eşdeğer grafiklere sahip Enhanced sürümüyle kullanıcılarının karşısına çıkan GTA 5, ışın izleme (ray tracing) özelliklerinin yanı sıra NVIDIA’nın yeni teknolojileriyle daha önce hiç olmadığı kadar görsel ve performans açısından güçlenmiş durumda.

NVIDIA’nın GeForce Game Ready sürücüsüyle birlikte GTA V Enhanced, artık DLSS Süper Çözünürlük, NVIDIA Reflex, DLSS 4 ile Çoklu Kare Oluşturma (MFG) ve DLSS Kare Oluşturma desteği sunmaya başladı.

GeForce RTX 50 Serisi ekran kartlarıyla, 4K çözünürlük ve en yüksek grafik ayarlarında saniyede ortalama 485 kare hızına ulaşan GTA V, ışın izleme efektleri de dahil olmak üzere son derece yüksek bir performans sergiliyor. DLSS 4 ile Çoklu Kare Oluşturma teknolojisi, oyunun kare hızını ortalama 3,9 kat artırarak, oyunculara akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. Ayrıca NVIDIA Reflex sayesinde oyun içi gecikme önemli ölçüde azaltılabiliyor. Bu da oyuncuların daha hızlı tepki vermesine olanak tanıyor.

Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced yenilendi

Etkileyici hikayesi ve görsel tasarımıyla dikkat çeken Hellblade II de oyunculara DLSS’in nimetlerinden faydalanma hakkı sunan yapımların başında geliyor. Yeni Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced sürümü ise oyunu bir adım daha ileriye taşıyor.

Oyunun grafiklerini geliştiren bu versiyon, uzun zamandır beklenen “Çok Yüksek” grafik ön ayarını, Dark Rot modunu, geliştirici yorumlarını ve iyileştirilmiş fotoğraf modunu oyunculara sunuyor. NVIDIA DLSS 4 MFG desteğiyle, RTX 50 Serisi ekran kartlarında oyun performansı gözle görülür şekilde artarken, NVIDIA Reflex özelliği sayesinde gecikme oranı yüzde 57’ye kadar düşürülüyor.

Supraworld ve Titan Quest II de DLSS 4 desteğiyle donatıldı

Yeni sürücünün sunduğu avantajlar yalnızca GTA V ve Hellblade II ile sınırlı değil. Yeni oyunlardan Supraworld, 15 Ağustos’ta Steam Early Access’te çıkış yapacak ve NVIDIA DLSS 4 teknolojisinin tüm özelliklerinden faydalanacak. Supraworld, DLSS Süper Çözünürlük, DLSS Kare Oluşturma, Multi Frame Generation (MFG) ve DLAA gibi gelişmiş özelliklere sahip olacak.

Bir diğer yeni oyun ise geçtiğimiz hafta Steam Early Access’e çıkan Titan Quest II. Aksiyon-RPG türündeki oyun, piyasaya sürüldüğü günden itibaren büyük bir ilgiyle karşılandı ve 300 binden fazla satış yaptı. Titan Quest II, DLSS 4 desteği ile en üst düzeyde performans sunmayı vadediyor ve tüm NVIDIA DLSS 4 teknolojilerine tam uyumlu olarak geliyor.

DLSS benzeri teknolojiler konsollara da çıkıyor

Nvidia DLSS ve AMD FSR gibi yapay zeka tabanlı görüntü oluşturma teknolojileri daha önce PC’lere özgüydü. Ancak Sony’nin PlayStation 5 Pro oyun konsolu ile birlikte konsol dünyasına da adım attı. Dünyanın en güçlü konsolları arasında yerini alan PS5 Pro, PSSR adı verilen sistemiyle oyunlarda FPS artışı sağlıyor.

PlayStation 5 Pro’nun Türkiye fiyatı, Bilkom garantili olarak yaklaşık 50-52 bin TL civarında karşımıza çıkıyor.