Apple, Siri’nin zeka problemini kökten çözüyor: Kendi büyük dil modeli testte

Apple, Veritas kod adlı ChatGPT benzeri bir uygulamayı şirket içinde test ediyor.

Uygulama, Apple mühendislerinin Siri'nin geleceğini şekillendirmesi amacıyla geliştirilmiş deneysel bir araç.

Veritas'tan elde edilen verilerle Siri, doğal konuşmalar yapabilen ve daha zeki bir asistana dönüştürülmeyi hedefliyor.

Yapay zeka dünyasında ChatGPT, Gemini ve benzeri asistanların öne çıktığı bir dönemde Apple sessiz fakat iddialı bir hamleye imza atıyor. Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre şirket, “Veritas” kod adlı ChatGPT benzeri bir uygulama geliştirdi. Ancak söz konusu uygulama, kullanıcıların deneyimlemesi için değil; Apple mühendislerinin Siri’nin geleceğini şekillendirmek amacıyla şirket içinde test yapabilmesi için tasarlandı.

Veritas, Apple’a yalnızca deneysel bir alan sunmakla kalmıyor aynı zamanda Siri’nin yıllardır süregelen temel sorunlarını aşmak için de kritik bir rol üstleniyor. Siri bugüne kadar çoğunlukla zamanlayıcı kurmak veya basit komutlar çalıştırmak gibi görevlerde işlevsel oldu. Fakat doğal konuşma kurma, takip sorularını anlama ya da kullanıcıya daha derin cevap verme gibi konularda rakiplerinin oldukça gerisinde kaldı.

Siri daha doğal bir asistana dönüşecek

Apple’ın amacı artık daha açık: Siri’yi sadece görev odaklı bir yardımcı olmaktan çıkarıp doğal konuşmalar yapabilen, karmaşık talepleri karşılayabilen ve daha zeki hissettiren bir asistana dönüştürmek. Şirket bunun için kendi büyük dil modeli teknolojisini kullanarak temelden yeniden inşa süreci yürütüyor.

Böylece Siri’nin açık uçlu sorulara cevap verebilmesi, uzun sohbetleri sürdürebilmesi ve uygulamalarla daha pürüzsüz şekilde bütünleşmesi hedefleniyor.

Bloomberg’in haberinde öne çıkan detaylara göre Apple’ın asıl niyeti Veritas’ı bağımsız bir sohbet botu olarak piyasaya sürmek değil. Şirket yöneticileri, ChatGPT veya Gemini ile doğrudan rekabet etmektense Veritas’tan elde edilen verileri ve deneyimleri kullanarak Siri’yi dönüştürmek istiyor. Çalışmaların ilk meyvesi önümüzdeki yıl iOS 26.4 güncellemesiyle kullanıcıların karşısına çıkabilir.

Kamuya açık bir versiyon olmalı mı?

Yine de tartışılması gereken kritik bir nokta var: Apple Veritas’ı neden sadece şirket içinde sınırlı tutuyor? Kamuya açık bir sürümün ortaya çıkması Apple’ın yapay zeka alanındaki varlığını daha görünür kılabilir. Ayrıca Apple Intelligence’ın geçtiğimiz yıl yarattığı hayal kırıklığını telafi etme şansı da doğabilir. Üstelik bağımsız bir sohbet botu, şirketi uzun zamandır ulaşmak istediği “arama” pazarına biraz daha yaklaştırabilir.

Kullanıcıların beklentisi yalnızca Siri’nin güçlenmesi değil, aynı zamanda Apple markasını taşıyan üretken bir sohbet aracına sahip olmak.

Eğer planlar başarıyla sonuçlanırsa Siri, sadece rutin görevleri yerine getiren bir yazılım olmaktan sıyrılabilir. Kullanıcıların gerçek anlamda sohbet edebileceği, bağlamı kavrayabilen ve mantıksal çıkarım yapabilen bir yol arkadaşı hâline gelme potansiyeline sahip.