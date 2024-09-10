Sony PlayStation 5 Pro Türkiye fiyatı ne kadar olacak? Uzun süredir merakla beklenen yeni nesil oyun konsolu bugün resmen piyasaya sunuldu. PS5’in daha gelişmiş bir versiyonu olarak lanse edilen cihaz, yüksek performanslı iddialı donanımıyla adından söz ettirecek. Global olarak 799 Euro fiyat etiketi ile duyurulan konsol şimdiden ülkemizde büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor.

Nvidia’nın DLSS teknolojisine benzer PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) teknolojisiyle karşımıza çıkan PS5 Pro’nun Türkiye fiyatı henüz resmi olarak paylaşılmadı. Elbette ki kesin bir açıklama için Sony’den gelen haberleri beklememiz gerekecek. Ancak yine de cihazın ülkemize hangi fiyat aralığında geleceğini birtakım vergi hesaplamaları sayesinde görmemiz mümkün. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

PlayStation 5 Pro’nun tahmini Türkiye fiyatı

7 Kasım tarihinde piyasaya çıkacağı açıklanan PlayStation 5 Pro’nun Türkiye fiyatı şimdilik belirsizliğini koruyor. Cihazın global fiyatı 799 Euro olarak açıklandı. Güncel kur oranına göre bu rakamlar vergiler hariç yaklaşık 30 bin TL’ye tekabül ediyor. Ancak elbette ki cihaz bu fiyatla ülkemizde satılmayacak. Bunun üzerine bazı ek vergiler uygulanacak.

Bu konuda basit bir hesaplama yapmak gerekirse yüzde 20’lik gümrük vergisi yaklaşık 6 bin TL olarak. Yüzde 20 ÖTV oranı 7 bin 224 TL, yine yüzde 20’lik KDV ise 8 bin 668 TL olarak hesaplanıyor. 30 bin TL‘lik cihazın yüzde 72.8’lik toplam vergi maliyeti yaklaşık 21 bin 913 TL oluyor. Dolayısıyla cihazın tahmini satış fiyatı 52 bin TL olarak karşımıza çıkıyor.

PS5 Pro Türkiye fiyatı 3 asgari ücretten yüksek olacak

PlayStation 5 fiyat aralığı ülkemizde yaklaşık 50 ila 52 bin TL gibi bir seviyede olacak. Üst düzey bir oyun performansı vaat eden konsol cihazı ülkemizde 3 asgari ücretten (17.002,12 TL) daha yüksek bir fiyata sahip olacak.

Kasım ayında global olarak raflarda boy göstermeye başlayacak olan oyun konsolu Türkiye pazarında da tüketicilerle buluşacak. Ancak şimdilik ne yazık ki cihazın ülkemizdeki resmi satış fiyatları henüz duyurulmadı. Konuya ilişkin yeni detaylar geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

PlayStation 5 Pro Türkiye fiyatı ile ilgili ön tahminler cihazın 50 bin TL’den pahalı olacağına işaret ediyor. Peki ya siz PS5 Pro’nun fiyatıyla alakalı neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.