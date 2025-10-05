Tesla, FSD v14 güncellemesinin çıkışını ‘son dakika hatası’ nedeniyle erteledi

Tesla'nın Full Self-Driving (FSD) v14 güncellemesi, son dakikada ortaya çıkan bir hata nedeniyle planlanan tarihten 6 Ekim'e ertelendi.

CEO Elon Musk, ertelemenin ekibe yazılıma on kat daha fazla parametre sayısı ile desteklenecek "birkaç yeni özellik" ekleme imkanı sunduğunu belirtti.

Güncellemenin temel amacı: insan müdahalesini minimuma indirerek, otonom sürüşü mümkün olduğunca insana benzer ve doğru hale getirmek.

Tesla’nın tam otonom sürüş yazılımı Full Self-Driving (FSD) v14 sürümü, son dakika hatası sebebiyle beklenenden geç yayınlanacak. Şirket kurucusu ve CEO’su Elon Musk ertelemenin yazılıma ek özellikler kazandıracağını söylerken, yapay zekanın sürüş performansını “canlı gibi” diye niteliyor.

Daha önce geçen hafta geniş dağıtıma çıkması planlanan FSD v14’ün ardından, sırasıyla 14.1 ve 14.2 versiyonları gelecekti. Ancak Tesla Otopilot ekibinin yazılımda bulduğu bazı sorunlar nedeniyle erteleme yaşandı.

Yapay zeka gücü 10 kat artırıldı

Elon Musk, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, yayın öncesinde ortaya çıkan “son dakika hatası”nın v14’ün çıkışını pazartesi gününe ötelediğini bildirdi. Milyarder yöneticiye göre gecikme, ekibe yazılıma “birkaç özellik daha ekleme” fırsatı verdi.

Last minute bug cropped up with V14. Released is pushed to Monday, but that gives us time to add a few more features. — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2025

Özelliklerin neler olacağına dair detay paylaşılmasa da, kullanıcılar açısından erteleme dezavantaj yerine bir avantaja dönüşecek gibi görünüyor.

Musk, FSD paketinin yeteneklerini kamuoyuna açıklandığı günden itibaren klasik üslubuyla pazarlamayı sürdürüyor. Yönetici, otonom sürüş yazılımının v12’den beri yapay zeka/Otopilot ekibi için hazırlanan en önemli ikinci güncelleme olduğunu vurguladı.

V14 sürümü, önceki versiyonlara kıyasla on kat daha fazla parametre sayısına sahip olacak. Söz konusu artışın, sisteme daha yüksek doğruluk ve insana yakın bir sürüş performansı sağlaması bekleniyor. Musk, yeni yapay zeka modelini tanımlarken, FSD v14’ün “yaşıyor gibi hissettirdiğini” belirtti ve performansı tarif etmek için “bilinçli varlık” ifadesini kullandı.

Yeni FSD güncellemelerinin temel hedefi: sürücü müdahalesi gereksinimini mümkün olduğunca ortadan kaldırmak. Böylece otonom sürüş deneyiminin insan sürüşüne olabilecek en yakın seviyeye getirilmesi amaçlanıyor.

Tesla’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Full-Self Driving özelliği araçlara şu özellikleri kazandıracak:

Standart Otopilot ve Geliştirilmiş Otopilotun tüm özellikleri

Trafik Işığı ve Dur İşareti Kontrolü (Beta): Aktif gözetiminizle, dur işaretlerini ve trafik ışıklarını tanımlar ve yaklaşırken aracınızı durana kadar yavaşlatır.

Aktif gözetiminizle, dur işaretlerini ve trafik ışıklarını tanımlar ve yaklaşırken aracınızı durana kadar yavaşlatır. Gelecekte: Şehir sokaklarında otomatik direksiyon

Geliştirilmiş Otopilot ve Standart Otopilot ise şu imkanları sunuyor: