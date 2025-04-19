Nokia’nın veda turu: Son telefonları bu yıl çıkacak

HMD, 2026 yılında Nokia'nın lisans haklarını kaybedecek.

Şirket bu yıl sonuna kadar Nokia markası altındaki son telefonlarını piyasaya sunacak.

Beklenen cihazlar arasında Nokia 3510 4G, Nokia 5710XA 4G, Nokia 130 Music (2G), Nokia 150 Music (2G) ve Nokia 8310 4G gibi modeller yer alıyor.

Bir döneme damgasını vuran Nokia uzun yıllardır ne yazık ki eski şöhretinin hakkını veremiyor. HMD Global, 2026’da sona erecek lisans anlaşmasından önce nostaljik mobil cihazların son dalgasına piyasaya sunmaya hazırlanıyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre şirket, 2025 yılında Nokia markası altında birkaç yeniden tasarlanmış modeli piyasaya sürmeyi planlıyor. HMD Global’in bu hamlesi, mobil iletişim tarihinin en ikonik isimlerinden biriyle bir nevi veda turu olarak değerlendirilebilir.

Yine de Gizmochina’nın haberine göre eğer bu girişimler beklenmedik çarpıcı bir başarı gösterirse, şirket Nokia’nın lisans haklarını uzatma konusunu yeniden yeniden gözden geçirebilir. Fakat ne yazık ki bu durum şimdilik bir hayal gibi görünüyor. HMD, Nokia markasının son akıllı telefonlarını önümüzdeki aylarda sahneye çıkarmayı düşünüyor.

Piyasaya çıkacak son Nokia telefonlar hangileri olacak?

Bu yıl piyasaya çıkması beklenen modeller arasında Nokia 3510 4G, Nokia 5710XA 4G, Nokia 130 Music (2G), Nokia 150 Music (2G) ve Nokia 8310 4G yer alıyor.

Yukarıda yer alan telefonlar, temel ihtiyaçlara odaklanan bir yapıya sahip olacak. Gösterişli özelliklerin yerine basit tuşlu telefonları tercih eden kullanıcılara yönelik raflarda boy gösterecek.

Nokia 5710XA ilk olarak 2022 yılında tanıtılmış ve arka kısmında kablosuz kulaklığı gizleyen yenilikçi tasarımı sayesinde popülerlik kazanmıştı. İlerleyen aylarda şirket, cihazın yenilenmiş halini tüketicilerle buluşturacak.

Yeni versiyonun da benzer bir tasarıma sahip olacağı söyleniyor. Fakat Micro USB bağlantısının yerini modern USB-C desteği alacak.

Öte yandan Nokia 130 ve 150 Music modelleri ise geliştirilmiş ses kalitesi ve uzun pil ömrü sunacak. Basit müzik çalmaya odaklanan bu cihazlar, Bluetooth 5.0, güçlü bir hoparlör ve 34 güne kadar çıkan olağanüstü bir pil ömrüne sahip olacak.

Çok yakında karşımıza çıkması beklenen bu Nokia modelleri, mobil telefon dünyasından yavaş yavaş kaybolan efsanevi bir markaya yönelik sembolik bir veda jesti niteliğinde gelecek. Fakat ne yazık ki Nokia’nın satışlarının Türkiye’de olmadığını hatırlatalım. Cihaz başta ABD olmak üzere sınırlı sayıda bölgede satışa çıkacak.