Efsane tuşlu telefonlar yenilendi: Nokia 108 4G ve Nokia 125 4G piyasaya çıktı

Nokia 108 4G (2024) ve Nokia 125 4G (2024) modelleri resmen tanıtıldı. Nokia’nın iki klasik tuşlu telefonu şimdi HMD Global çatısı altında yenilenerek tekrardan piyasaya çıkıyor.

Basit ve renkli bir tasarımla gelen yeni modeller, giriş seviyesi bir cihaz olarak yeniden raflarda boy göstermeye hazırlanıyor. Bütçe dostu fiyatlarla satışa çıkacak modellerin tüm merak edilen detayları resmi olarak HMD tarafından açıklandı. İşte ayrıntılar…

Nokia 108 4G ve Nokia 125 4G’nin teknik özellikleri

GSMArena’ya göre Nokia 125 4G (2024) modeli klasik Nokia telefon görünümü ile karşımıza çıkıyor. Tuşlu bir yapıya sahip olan bu cihazda 2 inç ekran yer alıyor. Buna ek olarak 1.000 mAh pil kapasitesiyle uzun ömürlü bir batarya deneyimine kapı aralanıyor.

Cihazın arka kısmında tekli bir kamera yer alsa da şimdilik bunun detayları henüz bilinmiyor. Öte yandan cihaz, USB-C bağlantı girişi desteğiyle karşımıza çıkıyor. Bu anlamda model, orijinal cihaza kıyasla önemli bir yükseltme elde ediyor.

Nokia 108 4G (2024) de neredeyse aynı özellikler sunuyor. Yine 2 inçlik bir ekrana sahip olan bu telefon, şarj için USB-C bağlantı girişi desteği sağlıyor. Fakat ne yazık ki cihazda bir kamera yer almıyor. Fakat şirket, bu eksikliği daha büyük bir batarya ile doldurmaya çalışıyor. Telefonda 1.450 mAh pil kapasitesi bulunuyor. Ayrıca HMD, bu modelin geçtiğimiz günlerde Çin pazarında piyasaya çıkan aynı adlı modelle aynı olmadığının altını çiziyor.

Her iki model de kablolu ve kablosuz modlara sahip FM radyo desteği taşıyor. Aynı zamanda ses kayıt desteği ve çift el feneri özelliği yer alıyor. HMD Global, her iki cihazın da 2 bin kişiye kadar kayıt için depolama alanına sahip olduğunu vurguluyor. 128 MB RAM ve microSD kart girişi desteğiyle 64 MB dahili depolama alanıyla donatılan modeller, Nokia’nın klasik modellerinde görmeye alışkın olduğumuz efsane Snake (Yılan) oyununu da beraberinde getiriyor.

Fiyatları henüz duyurulmadı

Nokia markasının sahibi olan HMD, yeni Nokia 108 4G (2024) ve Nokia 125 4G (2024) modellerinin fiyatlarını ve hangi pazarlara geleceğini henüz açıklamadı.

Yine de şirketin internet sitesinde bu cihazlar iki renk seçeneğiyle görünüyor. Nokia 108 4G (2024) modeli siyah ve yeşil, Nokia 125 4G (2024) ise siyah ve mor renkte listeleniyor.