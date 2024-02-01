Nokia bir kez daha telefon pazarına veda etti

Telefon pazarında bir devrin sonu geldi. Bir döneme damgasını vuran Nokia markası ikinci kez telefon pazarına veda etti. Nokia’nın eski çalışanları tarafından kurulan HDM şirketi tarafından 2014 yılında küllerinden yeniden doğan marka, Finli şirketi arkasına alarak yeni telefonlarıyla karşımıza çıkmıştı. Özellikle de giriş seviyesi segmente yönelik cihazlarıyla adından sıkça söz ettiren Nokia’nın dönemi bir kez daha kapandı.

Geçtiğimiz yıl 14 bin çalışanını işten çıkaran HDM, şimdi ise Nokia’nın fişini artık tamamen çekme kararı aldı. HDM’nin yaptığı açıklamaya göre Nokia markasına ait tüm sosyal medya hesapları 7 Şubat tarihinde kapatılacak. Şirket, “yıllar boyunca verdiğiniz destek için teşekkür ederiz” notuyla takipçilerine selam gönderdi.

Nokia tüm hamlelere rağmen ayakta kalamadı

HDM çatısı altında piyasaya çıkan yeni Nokia akıllı telefon modelleri Türkiye pazarına resmi olarak giriş yapmasa da küresel çapta sınırlı da olsa bir kullanıcı kitlesi topladı. Daha çok uygun fiyatlı giriş seviyesi telefonlar geliştirilen marka, temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik modelleriyle portföyünü genişletti.

Elbette ki bu dönemde Nokia’nın iki farklı kola ayrıldığını da belirtmekte yarar var. Bunlardan biri yeni nesil akıllı telefonlar üzerine yoğunlaşırken; bir diğeri ise nostaljik modellerin revize edilmiş versiyonları olarak karşımıza çıktı.

Şirketin akıllı telefonlarında Android işletim sistemi, güçlü donanım özellikleri ve gelişmiş kameralar gibi detaylar yer aldı. Nostaljik seçeneklerde ise Nokia’nın klasik modelleri ilgi çekici yeniliklerle baştan yaratılarak rafları renklendirdi.

Son dönemlerde piyasaya çıkan Nokia telefonlar genellikle sağlamlıklarıyla öne çıktı. Metal çerçeve ve Gorilla Glass gibi malzemelerden faydalanan modeller, aynı zamanda şirketin bir imzası sayılabilecek geniş pil ömürleriyle de dikkat topladı. Fakat tüm bu başarılı hamlelere rağmen marka ne yazık ki ayakta kalmakta güçlük çekti ve en nihayetinde fişi tümüyle çekildi.

HMD mobil pazara odaklanmaya devam edecek

HMD her ne kadar Nokia markasını sonlandırsa da kendi bünyesinde akıllı telefon üretimine devam edecek. Şu anda Nokia’nın resmi internet sitesini ziyaret eden kullanıcıların direkt olarak HMD’nin sitesine yönlendirildiğini de belirtmekte yarar var.

Nokia’nın piyasaya veda edişi elbette ki telefon pazarında yeni bir dönüm noktası olsa da bu temelli bir son olmayabilir. Bilindiği üzere markanın ikinci defa fişi çekildi. Belki de ilerleyen süreçte yeniden Nokia’yı raflarda boy gösterirken görme şansına sahip olabiliriz.