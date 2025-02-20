iPhone SE 3 ikonik Nokia Lumia 1020 tasarımıyla bütünleşti

Bir Reddit kullanıcısı, iPhone SE 3 ile Nokia Lumia 1020'yi birleştirdi.

Nokia Lumia 1020'nin göz alıcı tasarımı iPhone SE 3'ün donanımının üzerine yerleştirildi.

Eskimeyen efsane telefon, modern bir donanımla yeniden hayat buldu.

iPhone SE 3 ve Nokia Lumia 1020 farklı dönemlerde piyasaya çıkan iki etkileyici cihaz olarak hayatımızda yer edindi. Fakat bu modellerin hiçbir zaman bir ortak noktası olmadı. İlginç bir şekilde bir teknoloji tutkunu, bu durumun üzerine giderek söz konusu cihazları “tek bir vücutta birleştirmeye” karar verdi.

Bir internet kullanıcısı, iPhone SE 3’ün iç parçalarını ikonik Nokia Lumia 1020 kasasının içine sığdırmayı başardı. Etkileyici bir sonuç ortaya çıkaran kullanıcı, bu hibrit cihazına “NokiApple LumiPhone 1020 SE” adını verdi.

iPhone SE 3, Nokia Lumia 1020 ile güçlerini birleştirdi

Reddit’te OceanDepth95028 adlı bir kullanıcı, sadece görsel olarak insanları şaşırtan bir hibrit yaratmakla kalmadı. Cihazın yalnızca çalışmasını değil, aynı zamanda bazı ayırt edici işlevlerini de korumasını sağlamak için titiz ayarlamalar yaptı. Dikkat çeken yeniliklerden biri de cihazın arka tarafında yer alan parmak izi okuyucusu oldu.

Ayrıca kullanıcı özel bir SIM kart yuvası takmayı başardı ve şarj konnektöründe değişiklikler yaptı. Bir zamanlar Lightning portu olan giriş artık klasik Lumia 1020 tasarımına geri dönen bir mikro USB ile değiştirildi. Bu değişiklikler cihazın tutarlı bir estetiğe sahip olmasına yardımcı oldu.

Yeni hibrit model, 5G ağlarıyla uyumluluğunu koruyor. Yazılım güncellemelerini OTA üzerinden alıyor. Bileşenlere uyum sağlamak için bazı düğmeler yeniden konumlandırılıyor.

iPhone SE 3, A15 Bionic çip ile donatılmıştı. Bu da cihazın modern uygulamaları herhangi bir zorluk çekmeden çalıştırmak için yeterli güce sahip olduğu anlamına geliyor. Bu ilginç modifikasyonu gerçekleştiren kullanıcıya göre, benzersiz bir deneyim olmasına rağmen cihaz, orijinal iPhone’un birçok işlevini koruduğu için günlük bir akıllı telefon olarak da kullanılabiliyor.

Ancak yine de bu süreçte bazı sınırlamalar mevcut. Donanım uyarlamasındaki kısıtlamalar nedeniyle Apple Pay ve kablosuz şarj gibi özellikler uygulanamadı. Yine de her şeye rağmen ortaya çıkan sonuç etkileyici oldu.

Nokia Lumia 1020 modeli 2013 yılında piyasaya sürüldü. Cihaz Windows Phone işletim sistemi ile karşımıza çıktı. Aynı zamanda o dönem için devrim niteliğinde sayılan 41 MP kamerasıyla dikkat topladı.

NokiApple LumiPhone 1020 SE adı verilen hibrit cihaz, Lumia 1020’nin yıllar sonra bile hala hayranlık uyandıran bir tasarıma sahip olduğunu bizlere gösteriyor.

Son olarak iPhone 16e’nin piyasaya çıkması ile birlikte Apple sürpriz bir şekilde iPhone SE 3, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modellerinin satışlarını durdurdu.