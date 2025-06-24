Panasonic uygun fiyatlı bir tuşlu telefon tanıttı: 4G KX-TF400

Bütçe dostu Panasonic 4G KX-TF400 cep telefonu resmen tanıtıldı.

"Akıllı" olmayan bu telefon, nostaljik bir tuş seti ve küçük kompakt bir ekran sunuyor.

Cihaz uygun fiyatlı yapısıyla Avrupa'da tüketicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Akıllı telefonlar şu anda dünyada kullanılan cep telefonlarının büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Fakat daha temel cihazları kullanmayı tercih edenler de hala azımsanamayacak sayılarda mevcut. Panasonic de gözünü bu pazara dikerek nostaljik bir görünüme ev sahipliği yapan yeni giriş seviyesi tuşlu telefonunu karşımıza çıkarıyor.

Bu nedenle Panasonic sistemler, bildirimler ve daha fazlası hakkında endişelenmeye gerek kalmadan yalnızca arama yapmak ya da SMS göndermek için tasarlanmış bir cep telefonu olan yeni 4G KX-TF400 modelini resmen duyurdu.

Panasonic 4G KX-TF400 özellikleri

Panasonic 4G KX-TF400, Avrupa genelinde giderek artan bir şekilde devre dışı bırakılan 2G şebekelerine bağlı kalan kullanıcılara yardımcı olmak amacıyla ortaya çıktı. 4G ve VoLTE ağ teknolojisiyle uyumluluk sayesinde cep telefonu 2G kullanan modellere kıyasla aramalarda gelişmiş ses kalitesi garanti ediyor.

Cihaz ayrıca 2,4 inç ekrana, sezgisel olmaya odaklanmış bir arayüze ve cihazın el fenerini açmak için özel bir düğme de dahil olmak üzere daha çıkarılabilir fiziksel düğmelere sahip. Model ayrıca garantili, güvenli ve dayanıklı bir iletişim biçimi olarak işe yardımcı olmak için kullanılıyor.

Tüm bunların yanı sıra ayrıca cep telefonunun toz ve su sıçramalarına karşı IP44 sertifikasına sahip olduğunu belirtmekte fayda var. Cihaz bu anlamda dayanıklı bir performans ortaya koyuyor.

Görünüşe göre markanın yeni cep telefonu bu yılın Temmuz ayından itibaren Avrupa pazarına girecek. Merakla beklenen giriş seviyesi tuşlu cihazın önerilen fiyatı ise 49,90 Euro olarak karşımıza çıkıyor.

Panasonic çok sayıda çalışanıyla yollarını ayırıyor

Tüm bu gelişmelere rağmen Osaka merkezli elektronik firması Panasonic geçen ay büyük bir işten çıkarma dalgasına hazırlandıklarını bildirmişti. Şirket istihdam sayısında küçülmeye giderek 10 bin personelini işten çıkaracağını doğrulamıştı.

Şirketten gelen bilgilere göre işten çıkarma süreci tam anlamıyla Mart 2026’da sona erecek 2025 mali yılında gerçekleştirilecek. Şirket yurt içine 5 bin, denizaşırı yerlerde de 5 bin kişinin işini sonlandıracak.