Nokia tuşlu telefonlardan vazgeçmiyor: Yapay zekalı 4 model tanıtıldı

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HMD Global, üzerinde özel bir yapay zeka asistan tuşu yer alan dört yeni Nokia tuşlu telefon modelini küresel pazarda resmi olarak duyurdu.

Sikey AI destekli sesli komut özelliklerine sahip olan cihazlar, 180 günlük ücretsiz kullanım süresinin ardından ücretli abonelik sistemiyle hizmet verecek.

S30+ işletim sistemi ve 1.450 mAh batarya ile kutudan çıkan modellerin fiyat henüz açıklanmadı.

HMD Global şirketi; Nokia 210 4G, Nokia 235 4G 2nd Edition, Nokia 215 4G 2nd Edition ve Nokia 200 4G olmak üzere dört yeni tuşlu telefon modelini resmi olarak piyasaya sürdü. Cihazların en dikkat çekici ortak özelliği, üzerlerinde doğrudan erişim sağlayan özel bir yapay zeka asistan tuşunun konumlandırılması oldu.

Gücünü Sikey AI sisteminden alan yapay zeka özellikleri; kullanıcıların sesli komutlar yardımıyla el fenerini açmasına, arka kamerayı çalıştırmasına, hatırlatıcı ile alarm kurmasına ya da arama yapmasına olanak tanıyor. Kullanıcılar ayrıca günlük temel sorularına da bu asistan vasıtasıyla cevap alabiliyor. Peki yeni Nokia telefonları ne özellikler sunuyor? İşte detaylar.

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Nokia, yapay zeka desteğini ücretli satıyor

Öncelikli olarak, telefonlara entegre edilen yapay zeka desteği tamamen ücretsiz değil. HMD’nin ürün sayfasında paylaşılan bilgilere göre, asistanı 180 gün boyunca para vermeden deneyebiliyorsunuz. Deneme süresi bittiğinde ise kullanmaya devam etmek için ücretli bir abonelik planı satın almanız gerekiyor.

Bulut telefon hizmeti desteğiyle donatılan cihazlar, telefon hafızasında yer kaplamadan en yeni videoların izlenmesine, hava durumunun kontrol edilmesine ve spor haberlerinin takip edilmesine imkan tanıyor. Tasarım hatlarında Nokia’nın klasik çizgisini koruyan modellerde, ekranın üzerindeki hoparlör ve selfie kamerasının etrafına yerleştirilen metalik çerçeve gibi yeni nesil detaylar göze çarpıyor.

Telefonlara S30+ işletim sistemi can veriyor

S30+ işletim sistemiyle çalışan ve 1.450 mAh kapasiteli bataryadan beslenen modeller, teknik tarafta bazı ufak farklarla birbirlerinden ayrılıyor.

Örneğin Nokia 215 4G 2nd Edition ve Nokia 235 4G 2nd Edition modelleri 2,8 inçlik QVGA çözünürlüklü IPS ekrana ev sahipliği yaparken; Nokia 210 4G ve Nokia 215 4G modellerinde 2,4 inç büyüklüğünde bir ekran bulunuyor. Kamera tarafında ilk iki model ön ve arka tarafta VGA kameralarla kullanıcıları karşılarken, diğer iki cihaz 2 Megapiksel çözünürlüğünde tek arka kamera barındırıyor. Serinin tamamında 3,5 mm kulaklık girişi, FM radyo, Xpress Chat görüntülü arama desteği ve şarj için USB-C portu ortak olarak sunuluyor.

Yeni tanıtılan tuşlu telefon modellerinin satış fiyatları ve hangi bölgelerde raflara çıkacağı ise henüz netlik kazanmadı.