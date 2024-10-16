Nokia’dan “akıllı olmayan” yeni cep telefonu: Nokia 108 4G klasik tasarımıyla duyuruldu

Bir döneme damgasını vuran Nokia markası şu anda HMD Global çatısı altında faaliyet göstermeye devam ediyor. HMD’nin son dönemlerde klasik Nokia telefonları yenilenmiş tasarımları ve özellikleri ile tekrardan piyasaya sürdüğü biliniyor. Şirket son olarak “akıllı olmayan” yepyeni bir modelle portföyünü genişletiyor. Nokia 108 4G uygun fiyatı ve klasik tasarımıyla piyasaya sunuldu.

HMD’nin yeni Nokia telefonu şu anda Çin pazarında resmi olarak piyasaya sürülmüş durumda. Yeni tuşlu Nokia telefon modeli bütçe dostu fiyatlarla tüketicilere hitap ediyor. 4G bağlantı desteğine sahip olan cihaz, USB-C bağlantı girişi desteğiyle karşımıza çıkıyor. İşte Nokia 108 4G’nin merak edilen tüm detayları…

Nokia 108 4G neler sunuyor?

Şu anda Çin’de ön siparişe açılan yeni Nokia telefonu klasik tasarımlı bir tuşlu telefon olarak piyasaya çıkıyor. Üç farklı renk seçeneğine sahip olan cihaz 2,4 inçlik LCD ekranla geliyor. T9 klavyeye sahip olan model, el feneri gibi “klasik” telefonlarda beğenilen bazı özellikleri bünyesinde barındırıyor.

Nokia 108 4G modeli son derece güçlü bir pil ömrü ile karşımıza çıkıyor. Cihaz 1.450 mAh’lik uzun ömürlü batarya ile geliyor. Bununla birlikte cihaz, USB-C bağlantı girişini destekleyerek nostaljik tasarımı daha modern bir deneyim ile kullanıcılarla buluşturuyor.

HMD Global her ne kadar renkli bir ekran ile karşımıza çıkarak cihazı modernleştirmiş olsa da ne yazık ki telefonun ön ya da arka kısmına herhangi bir kamera sensörü eklemedi. Telefonun hem ön hem de arkasında Nokia logosuna yer verilirken, kapağın alt kısmında ise HMD’nin amblemi karşımıza çıkıyor.

HMD son zamanlarda Avrupa’da kendisini Nokia isminden tamamen ayırma gibi ilginç bir hamle yaptı. Ancak diğer lansmanlar ve söylentiler, üreticinin bazı segmentleri ayırmak isteyebileceğini bizlere gösteriyor. Şirket klasik giriş seviyesi telefonlarda Nokia’yı, yeni akıllı telefon ve tabletlerde ise kendi orijinal ismi olan HMD’yi tercih etmeye devam ediyor.

Nokia 108 4G fiyatı

Üç farklı renk seçeneği ile gelen Nokia 108 4G’nin fiyatı belli oldu. Siyah, mavi ve pembe renklerle gelen cihaz 259 Çin Yuanı karşılığında satışa sunuldu. Bu rakamlar güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 1.250 TL’ye tekabül ediyor.

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