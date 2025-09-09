Nihai sürüme son adım: iOS 26 RC güncellemesi yayınlandı

Apple, iOS 26'nın son test sürümünü geliştiricilere sundu.

iOS 26 RC sürümü resmen yayınlandı.

Nihai sürüme bir hafta kala gelen yazılım, Apple Developer programına kayıtlı kullanıcılar tarafından şu anda indirilebiliyor.

Apple bugün ayrıca macOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26 ve visionOS 26 RC güncellemelerini de kullanıcılarla buluşturdu.

Apple bugün yeni iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesini piyasaya duyurdu. Öte yandan şirket, merakla beklenen iOS 26 güncellemesinin RC sürümünü geliştiriciler için yayınladı.

Apple Developer programına kayıtlı olan geliştiricilere yönelik yeni güncelleme, önemli bir hata olmadığı sürece, uyumlu bir iPhone’a sahip tüm kullanıcılara yalnızca birkaç gün içinde resmi olarak sunulacak olan yazılımla aynı olacak. Yani bu yazılım, ilk olarak WWDC25’te duyurulan iOS 26 işletim sisteminin “son Beta sürümü” olarak karşımıza çıkıyor.

MacRumors’un aktardığı bilgilere göre Apple ayrıca bu sürümle birlikte diğer işletim sistemleri için de RC güncellemeleri yayınladı. macOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26 ve visionOS 26 RC sürümleri geliştiricilerin erişimine sunuldu.

iOS 26 RC güncellemesi nasıl indirilir?

Apple’ın sunduğu yeni yazılım güncellemesini indirip herkesten önce iOS 26 işletim sisteminin keyfini çıkarmak istiyorsanız, öncelikle bu güncellemeyle uyumlu bir iPhone’a sahip olduğunuzdan emin olmanız gerekiyor. Güncelleme yapmaya uygun modeller şu şekilde sıralanıyor:

iPhone 17

iPhone Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (3. nesil)

iPhone SE (2. nesil)

Ardından aşağıdaki adımları sırasıyla takip ederek güncellemeye erişim sağlayabilirsiniz:

Apple hesabınızı Developer programına bağlayın. iPhone’unuzda Ayarlar uygulamasını açın. Genel bölümüne gidin. Yazılım Güncelleme sayfasına dokunun. Beta Güncellemeleri seçeneği görünene kadar birkaç saniye bekleyin. iOS 26 Developer Beta’yı seçin. Önceki ekrana geri dönün ve Beta sürümünü indirip kurun. Ayrıca yazılımı Apple’ın resmi web sitesinden indirip Mac veya PC üzerinden manuel kurulumu gerçekleştirmeyi de tercih edebilirsiniz.

iOS 26 çıkış tarihi belli oldu

iOS 26, Apple’ın normal yayın takvimini sürdürmesi durumunda, resmi olarak önümüzdeki Pazartesi, yani 15 Eylül tarihinde, büyük olasılıkla Türkiye saatiyle 20:00’de yayınlanacak.

Fakat geçmiş yıllarda Apple, bazı nedenlerle bu tarihi ertelemişti. Dolayısıyla iOS 26 bir haftadan kısa bir süre içinde tüm kullanıcılara sunulacağı tahmin ediliyor.

Apple ayrıca bugünkü etkinlikte iPhone 17, ultra ince iPhone Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerini piyasaya sundu.

Son olarak Apple Türkiye yeni modellerin duyurulmasıyla birlikte iPhone 16 ve iPhone 16 Plus fiyatlarında indirime gitti.