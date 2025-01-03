Netflix “yanlışlıkla” açıkladı: İşte Squid Game 3. sezon çıkış tarihi

Squid Game 3. sezon çıkış tarihi Netflix tarafından "kazara" açıklandı.

Netflix'in resmi Kore hesabından paylaşılan bu duyuru dakikalar içinde silindi.

Dizinin üçüncü yani final sezonunun beklenenden erken geleceği ortaya çıktı.

Netflix geçtiğimiz hafta Squid Game 2. sezon yeni bölümleri ile karşımıza çıktı. İlk sezonu 2021 yılında ekranlara gelen dizi, uzun süren bekleyişin ardından nihayet hayranlarıyla buluştu. Kısa süre içinde izlenme rekorları kıran ve ortalığı adeta alt üst eden yapım, şimdiden bir sonraki sezona ilişkin söylentiler dolaşmaya başladı.

Netflix’in yaptığı resmi açıklamaya göre Squid Game 3. sezon çıkış tarihi için 2025 yılına işaret edildi. Fakat şirket henüz kesin bir tarih açıklamadı. Fakat ortaya çıkan son raporlar, merakla beklenen yeni bölümlerin ne zaman ekranlara geleceğini gözler önüne serdi. Netflix’in Kore hesabı kısa süre önce dizinin 3. sezonunun yayın tarihini “yanlışlıkla” paylaştı.

Squid Game 3. sezon ne zaman çıkacak?

Netflix Kore YouTube kanalı üzerinden Squid Game 3. sezon çıkış tarihi duyuruldu. Dakikalar içinde büyük bir etkileşim alan bu paylaşım, kısa bir süre içinde sayfadan kaldırıldı. Netflix’in sözde “yanlışlıkla” paylaştığı bu video, heyecan uyandıran yeni sezon için çok da uzun bir süre beklemeyeceğimiz gerektiğini bizlere gösterdi.

Forbes tarafından aktarılan bilgilere göre Netflix Kore resmi YouTube hesabı, Squid Game 3. sezon çıkış tarihi için 27 Haziran 2025‘e işaret etti. Bu paylaşım dakikalar sonra kaldırılmış olsa da takipçilerin gözünden kaçmadı.

Netflix şimdilik ne yazık ki bu paylaşımın arkasında durmadı. Kaldırılan videoya ilişkin şirketten herhangi bir açıklama gelmedi. Fakat yine de söz konusu yayın tarihinin şirketin resmi hesabı tarafından doğrulanmış olması, yayın takviminde büyük bir değişiklik yapılmaması halinde yaklaşık 6 ay sonra heyecan dolu final sezonuyla karşılaşacağımızı gösteriyor.

Squid Game 2. sezonu rekorları alt üst etti

Netflix’in resmi X hesabından açıklanan detaylara göre Squid Game 2. sezon, 92 ülkede 1 numaralı dizi haline geldi. Sevilen yapım 68 milyon izleyiciye ulaşmayı başardı.

Elbette ki Squid Game’in kırdığı tek rekor bu olmadı. Dizi aynı zamanda Netflix’te bir içeriğin ilk haftasında şimdiye kadar en fazla izlenme sayısına ulaşan yapım oldu. Bununla birlikte Netflix’in yedinci en popüler İngilizce olmayan içeriği haline geldi.

Squid Game 3. sezon çıkış tarihi için 27 Haziran 2025’e işaret edilirken, yeni bölümleri sabırsızlıkla bekleyen seyircilerin kısa bir süre beklemeleri gerektiğini hatırlatalım. Son olarak Google’ın Squid Game’e özel arama sayfasına bir mini oyun eklediğini de belirtelim.