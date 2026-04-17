Netflix uygulaması TikTok’a benzer bir tasarımla yenileniyor

Netflix, Nisan ayı sonunda yayınlanacak büyük bir güncellemeyle mobil uygulama tasarımını tamamen değiştiriyor.

Platform artık dikey video keşif akışını benimsemeye başlayacak.

TikTok ve YouTube Shorts benzeri bu yenilik, kullanıcıların dizi ve filmlerden kısa klipleri yukarı kaydırarak izlemesine olanak sağlayacak.

Popüler dijital streaming servisi Netflix, Nisan ayı sonuna kadar yayınlanacak olan mobil uygulamasına büyük bir güncelleme duyurdu. Ana değişiklik, giderek genişleyen ve çeşitlenen eğlence içeriğine uyum sağlamak üzere tasarlanmış, yeniden tasarlanmış bir arayüzün getirilmesini içeriyor.

En belirgin yenilik, diğer platformlarda zaten popüler olan formatları hatırlatan bir gezinme modu olan dikey video akışının gelmesi olacak. Netflix’in bu noktada amacı, içeriği doğrudan akıllı telefonunuzdan keşfetmeyi kolaylaştırmak ve bir klibi izledikten sonra tüm diziyi veya filmi izlemeyi kolaylaştırmak olarak vurgulanıyor.

Netflix’in mobil uygulamasına modern dokunuş

2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin hissedarlara gönderilen mektuba göre televizyon ve mobil cihazlar arasındaki ayrım giderek bulanıklaşıyor. Özellikle de video podcast gibi içerikler mobil cihazlarda daha büyük bir etki yaratıyor ve bu da tüketim alışkanlıklarında bir değişime işaret ediyor.

Netflix eş CEO’su Greg Peters, uzun vadeli büyüme beklentisine uyum sağlamak amacıyla mobil arayüzü yenileme planlarını Ocak ayında zaten duyurmuştu. Bu nedenle yeniden tasarım, hizmetin önümüzdeki yıllardaki gelişimini desteklemeye yönelik bir adım olarak sunuluyor.

Yeni tasarım, 2025 yılında akıllı TV uygulaması için yapılan bir güncellemenin ardından geliyor. O dönemde Netflix, kataloğundaki film ve dizilerden kısa klipler gösteren dikey yayın özelliğinin ilk testlerini de başlatmıştı. Bu klipler, kullanıcıların tek bir dokunuşla içeriğin tamamına hızlıca erişmesini sağlıyor.

Dikey formata odaklanma tercihi, yayın platformlarının sosyal medyaya özgü daha dinamik tüketim kalıplarını yakalamaya çalıştığını vurguluyor. Kısa kliplere göz atmak, yeni içeriğin keşfedilme biçimini etkileyebilir ve ne izleneceğine karar vermek için gereken süreyi azaltabilir gibi görünüyor.