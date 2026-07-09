2026 Emmy Ödülleri adayları açıklandı: The Bear, Hacks ve The Pitt öne çıkıyor

Reklam

Televizyon dünyasının merakla beklenen etkinliği 2026 Emmy Ödülleri için adaylar resmen duyuruldu.

Son dönemin popüler dijital platform yapımlarından The Bear, Hacks ve The Pitt, adaylık listesinde öne çıkan diziler arasına girdi.

Ödüller 14 Eylül 2026 tarihinde sahiplerini bulacak.

Televizyon dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan Emmy Ödülleri için 2026 yılı adayları resmen duyuruldu. Bu sene listelere özellikle de dijital platformlarda yayınlanan içerikler damgasını vurdu. The Bear, Hacks ve The Pitt gibi başarılı diziler, öne çıkan yapımlar arasında bulunuyor.

Emmy’nin bu yılki adayları arasında çok sayıda yenilikçi proje yer alıyor. Bunun yanı sıra listede, daha önceki yıllardan aşina olduğumuz popüler isimler de karşımıza çıkıyor. İşte 2026 Emmy Ödülleri adayları…

Reklam

2026 Emmy Ödülleri adayları

Komediden dramaya, bilim kurgudan antolojiye kadar oldukça geniş bir yelpazeyi kapsayan adaylık listesinde The Bear, Hacks ve The Pitt en güçlü favoriler arasında kabul ediliyor.

Özellikle de The Bear ve Hacks’in final sezonlarıyla yarışıyor olması beklentileri daha da körüklüyor. Fakat her yıl olduğu gibi, bu yıl da törende sürpriz sonuçların ortaya çıkma olasılığının mevcut olduğunu hatırlatalım.

“En İyi Drama Dizisi” kategorisinde The Diplomat, The Gilded Age, A Knight of the Seven Kingdoms, Paradise, The Pitt, Pluribus, Slow Horses ve Your Friends and Neighbors yarışacak.

“En İyi Komedi Dizisi” dalında ise Abbott Elementary, The Bear, Hacks, Margo’s Got Money Troubles, Nobody Wants This, Only Murders in the Building, Shrinking ve Widow’s Bay karşımıza çıkıyor.

Oyunculuk kategorilerinde de Zendaya (Euphoria), Gary Oldman (Slow Horses), Steve Carell (Rooster) ve Jason Bateman (Black Rabbit) gibi yıldız isimler öne çıkıyor.

İşte 2026 Emmy Ödülleri adayları tam listesi:

En İyi Drama Dizisi

The Diplomat

The Gilded Age

A Knight of the Seven Kingdoms

Paradise

The Pitt

Pluribus

Slow Horses

Your Friends and Neighbors

Drama Dizisinde En İyi Kadın Oyuncu

Carrie Coon – The Gilded Age

Chase Infinity – The Testaments

Keri Russell – The Diplomat

Rhea Seehorn – Pluribus

Zendaya – Euphoria

Drama Dizisinde En İyi Erkek Oyuncu

Sterling K. Brown – Paradise

Gary Oldman – Slow Horses

Mark Ruffalo – Task

Rufus Sewell – The Diplomat

Noah Wyle – The Pitt

Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Patrick Ball – The Pitt

Billy Crudup – The Morning Show

Shawn Hatosy – The Pitt

Gerran Howell – The Pitt

Jack Lowden – Slow Horses

Tom Pelphrey – Task

Carlos-Manuel Vesga – Pluribus

Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Taylor Dearden – The Pitt

Fiona Dourif – The Pitt

Allison Janney – The Diplomat

Katherine LaNasa – The Pitt

Sepideh Moafi – The Pitt

Julianne Nicholson – Paradise

Karolina Wydra – Pluribus

Drama Dizisinde En İyi Konuk Erkek Oyuncu

Colman Domingo – Euphoria

Ernest Harden Jr. – The Pitt

Jeff Hiller – Pluribus

Jeff Kober – The Pitt

Jonathan Pryce – Slow Horses

Bradley Whitford – The Diplomat

Drama Dizisinde En İyi Konuk Kadın Oyuncu

Brittany Allen – The Pitt

Tal Anderson – The Pitt

Tina Ivlev – The Pitt

Miriam Shor – Pluribus

Merritt Wever – The Gilded Age

Shailene Woodley – Paradise

En İyi Komedi Dizisi

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Margo’s Got Money Troubles

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Shrinking

Widow’s Bay

Komedi Dizisinde En İyi Erkek Oyuncu

Yahya Abdul Mateen II – Wonderman

Steve Carell – Rooster

Matthew Rhys – Widow’s Bay

Jason Segel – Shrinking

Martin Short – Only Murders in the Building

Komedi Dizisinde En İyi Kadın Oyuncu

Quinta Brunson – Abbott Elementary

Ayo Edebiri – The Bear

Elle Fanning – Margo’s Got Money Troubles

Liza Kudrow – The Comeback

Jean Smart – Hacks

Komedi Dizisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Colman Domingo – The Four Seasons

Paul W. Downs – Hacks

Harrison Ford – Shrinking

Nick Offerman – Margo’s Got Money Troubles

Stephen Root – Widow’s Bay

Michael Urie – Shrinking

Tyler James Williams – Abbott Elementary

Komedi Dizisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Dale Dickey – Widow’s Bay

Hannah Einbinder – Hacks

Janelle James – Abbott Elementary

Kate O’Flynn – Widow’s Bay

Michelle Pfeiffer – Margo’s Got Money Troubles

Megan Stalter – Hacks

Jessica Williams – Shrinking

Komedi Dizisinde En İyi Konuk Erkek Oyuncu

Michael J. Fox – Shrinking

Brett Goldstein – Shrinking

Hamish Linklater – Widow’s Bay

Christopher McDonald – Hacks

Rob Reiner – The Bear

Connor Storrie – Saturday Night Live

Komedi Dizisinde En İyi Konuk Kadın Oyuncu

Leslie Bibb – Hacks

Jamie Lee Curtis – The Bear

Betty Gilpin – Widow’s Bay

Cherry Jones – Hacks

Laurie Metcalf – Hacks

Kaitlin Olson – Hacks

Lauren Weedman – Hacks

En İyi Mini Dizi veya Antoloji Dizisi

All Her Fault

The Beast in Me

Beef

DTF St. Louis

Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

Mini Dizi, Antoloji Dizisi veya Televizyon Filminde En İyi Erkek Oyuncu

Riz Ahmed – Bait

Jason Bateman – Black Rabbit

Charlie Hunnam – Monster: The Ed Gein Story

Oscar Isaac – Beef

Matthew Rhys – The Beast in Me

Mini Dizi, Antoloji Dizisi veya Televizyon Filminde En İyi Kadın Oyuncu

Claire Danes – The Beast in Me

Sally Field – Remarkably Bright Creatures

Carey Mulligan – Beef

Sarah Pidgeon – Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

Sarah Snook – All Her Fault

Mini Dizi, Antoloji Dizisi veya Televizyon Filminde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Jason Bateman – DTF St. Louis

Richard Gadd – Half Man

David Harbour – DTF St. Louis

Richard Jenkins – DTF St. Louis

Charles Melton – Beef

Nick Offerman – Death by Lightning

Mini Dizi, Antoloji Dizisi veya Televizyon Filminde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Linda Cardellini – DTF St. Louis

Dakota Fanning – All Her Fault

Laurie Metcalf – Monster: The Ed Gein Story

Joy Sunday – DTF St. Louis

Youn Yuh-jung – Beef

Constance Zimmer – Love Story

Drama Dizisinde En İyi Yönetmenlik

The Gilded Age – “My Mind Is Made Up”

Paradise – “Exodus”

The Pitt – “12:00 P.M.”

Pluribus – “We Is Us”

Slow Horses – “Scars”

Task – “Out Beyond Ideas of Wrongdoing and Rightdoing, There Is a River.”

Mini Dizi, Antoloji Dizisi veya Televizyon Filminde En İyi Yönetmenlik

Beef – “It Will Stay This Way and You Will Obey”

Beef – “Oh, the Comfort, the Inexpressible Comfort”

Black Rabbit – “The Black Rabbits”

DTF St. Louis

Komedi Dizisinde En İyi Yönetmenlik

Abbott Elementary – “Ballgame”

The Bear – “Bears”

The Chair Company – “Life Goes By Too F**king Fast, It Really Does.”

Hacks – “Hacks (Finale)”

The Ms. Pat Show – “Give It Arrest”

Widow’s Bay – “Welcome to Widow’s Bay!”

Drama Dizisinde En İyi Senaryo

The Diplomat – “Amagansett”

The Pitt – “1:00 P.M.”

The Pitt – “12:00 P.M.”

Pluribus – “We Is Us”

Slow Horses – “Scars”

Task – “A Still Small Voice”

Mini Dizi, Antoloji Dizisi veya Televizyon Filminde En İyi Senaryo

All Her Fault – “Episode 8”

The Beast in Me – “Sick Puppy”

Beef – “All the Things We’re Never Going to Have”

Death by Lightning

DTF St. Louis

Komedi Dizisinde En İyi Senaryo

Abbott Elementary – “Team Building”

The Chair Company – “Life Goes By Too F**king Fast, It Really Does.”

The Comeback – “Valerie Does It All”

Hacks – “Hacks (Finale)”

Jury Duty Presents: Company Retreat – “Mergers and Acquisitions”

Widow’s Bay – “Welcome to Widow’s Bay!”

En İyi Reality Yarışma Programı

Dancing With the Stars (ABC)

RuPaul’s Drag Race (MTV)

Survivor (CBS)

Top Chef (Bravo)

The Traitors (Peacock)

En İyi Varyete Programı

The Daily Show (Comedy Central)

Jimmy Kimmel Live! (ABC)

Last Week Tonight with John Oliver (HBO Max)

The Late Show with Stephen Colbert (CBS)

Saturday Night Live (NBC)

2024 Emmy Ödülleri kazananları ve 2025 Emmy Ödülleri kazananları içeriklerimize de göz atabilirsiniz.