2026 Emmy Ödülleri adayları açıklandı: The Bear, Hacks ve The Pitt öne çıkıyor

- Televizyon dünyasının merakla beklenen etkinliği 2026 Emmy Ödülleri için adaylar resmen duyuruldu.
- Son dönemin popüler dijital platform yapımlarından The Bear, Hacks ve The Pitt, adaylık listesinde öne çıkan diziler arasına girdi.
- Ödüller 14 Eylül 2026 tarihinde sahiplerini bulacak.
Televizyon dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan Emmy Ödülleri için 2026 yılı adayları resmen duyuruldu. Bu sene listelere özellikle de dijital platformlarda yayınlanan içerikler damgasını vurdu. The Bear, Hacks ve The Pitt gibi başarılı diziler, öne çıkan yapımlar arasında bulunuyor.
Emmy’nin bu yılki adayları arasında çok sayıda yenilikçi proje yer alıyor. Bunun yanı sıra listede, daha önceki yıllardan aşina olduğumuz popüler isimler de karşımıza çıkıyor. İşte 2026 Emmy Ödülleri adayları…
2026 Emmy Ödülleri adayları
Komediden dramaya, bilim kurgudan antolojiye kadar oldukça geniş bir yelpazeyi kapsayan adaylık listesinde The Bear, Hacks ve The Pitt en güçlü favoriler arasında kabul ediliyor.
Özellikle de The Bear ve Hacks’in final sezonlarıyla yarışıyor olması beklentileri daha da körüklüyor. Fakat her yıl olduğu gibi, bu yıl da törende sürpriz sonuçların ortaya çıkma olasılığının mevcut olduğunu hatırlatalım.
“En İyi Drama Dizisi” kategorisinde The Diplomat, The Gilded Age, A Knight of the Seven Kingdoms, Paradise, The Pitt, Pluribus, Slow Horses ve Your Friends and Neighbors yarışacak.
“En İyi Komedi Dizisi” dalında ise Abbott Elementary, The Bear, Hacks, Margo’s Got Money Troubles, Nobody Wants This, Only Murders in the Building, Shrinking ve Widow’s Bay karşımıza çıkıyor.
Oyunculuk kategorilerinde de Zendaya (Euphoria), Gary Oldman (Slow Horses), Steve Carell (Rooster) ve Jason Bateman (Black Rabbit) gibi yıldız isimler öne çıkıyor.
İşte 2026 Emmy Ödülleri adayları tam listesi:
En İyi Drama Dizisi
- The Diplomat
- The Gilded Age
- A Knight of the Seven Kingdoms
- Paradise
- The Pitt
- Pluribus
- Slow Horses
- Your Friends and Neighbors
Drama Dizisinde En İyi Kadın Oyuncu
- Carrie Coon – The Gilded Age
- Chase Infinity – The Testaments
- Keri Russell – The Diplomat
- Rhea Seehorn – Pluribus
- Zendaya – Euphoria
Drama Dizisinde En İyi Erkek Oyuncu
- Sterling K. Brown – Paradise
- Gary Oldman – Slow Horses
- Mark Ruffalo – Task
- Rufus Sewell – The Diplomat
- Noah Wyle – The Pitt
Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
- Patrick Ball – The Pitt
- Billy Crudup – The Morning Show
- Shawn Hatosy – The Pitt
- Gerran Howell – The Pitt
- Jack Lowden – Slow Horses
- Tom Pelphrey – Task
- Carlos-Manuel Vesga – Pluribus
Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
- Taylor Dearden – The Pitt
- Fiona Dourif – The Pitt
- Allison Janney – The Diplomat
- Katherine LaNasa – The Pitt
- Sepideh Moafi – The Pitt
- Julianne Nicholson – Paradise
- Karolina Wydra – Pluribus
Drama Dizisinde En İyi Konuk Erkek Oyuncu
- Colman Domingo – Euphoria
- Ernest Harden Jr. – The Pitt
- Jeff Hiller – Pluribus
- Jeff Kober – The Pitt
- Jonathan Pryce – Slow Horses
- Bradley Whitford – The Diplomat
Drama Dizisinde En İyi Konuk Kadın Oyuncu
- Brittany Allen – The Pitt
- Tal Anderson – The Pitt
- Tina Ivlev – The Pitt
- Miriam Shor – Pluribus
- Merritt Wever – The Gilded Age
- Shailene Woodley – Paradise
En İyi Komedi Dizisi
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Margo’s Got Money Troubles
- Nobody Wants This
- Only Murders in the Building
- Shrinking
- Widow’s Bay
Komedi Dizisinde En İyi Erkek Oyuncu
- Yahya Abdul Mateen II – Wonderman
- Steve Carell – Rooster
- Matthew Rhys – Widow’s Bay
- Jason Segel – Shrinking
- Martin Short – Only Murders in the Building
Komedi Dizisinde En İyi Kadın Oyuncu
- Quinta Brunson – Abbott Elementary
- Ayo Edebiri – The Bear
- Elle Fanning – Margo’s Got Money Troubles
- Liza Kudrow – The Comeback
- Jean Smart – Hacks
Komedi Dizisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
- Colman Domingo – The Four Seasons
- Paul W. Downs – Hacks
- Harrison Ford – Shrinking
- Nick Offerman – Margo’s Got Money Troubles
- Stephen Root – Widow’s Bay
- Michael Urie – Shrinking
- Tyler James Williams – Abbott Elementary
Komedi Dizisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
- Dale Dickey – Widow’s Bay
- Hannah Einbinder – Hacks
- Janelle James – Abbott Elementary
- Kate O’Flynn – Widow’s Bay
- Michelle Pfeiffer – Margo’s Got Money Troubles
- Megan Stalter – Hacks
- Jessica Williams – Shrinking
Komedi Dizisinde En İyi Konuk Erkek Oyuncu
- Michael J. Fox – Shrinking
- Brett Goldstein – Shrinking
- Hamish Linklater – Widow’s Bay
- Christopher McDonald – Hacks
- Rob Reiner – The Bear
- Connor Storrie – Saturday Night Live
Komedi Dizisinde En İyi Konuk Kadın Oyuncu
- Leslie Bibb – Hacks
- Jamie Lee Curtis – The Bear
- Betty Gilpin – Widow’s Bay
- Cherry Jones – Hacks
- Laurie Metcalf – Hacks
- Kaitlin Olson – Hacks
- Lauren Weedman – Hacks
En İyi Mini Dizi veya Antoloji Dizisi
- All Her Fault
- The Beast in Me
- Beef
- DTF St. Louis
- Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette
Mini Dizi, Antoloji Dizisi veya Televizyon Filminde En İyi Erkek Oyuncu
- Riz Ahmed – Bait
- Jason Bateman – Black Rabbit
- Charlie Hunnam – Monster: The Ed Gein Story
- Oscar Isaac – Beef
- Matthew Rhys – The Beast in Me
Mini Dizi, Antoloji Dizisi veya Televizyon Filminde En İyi Kadın Oyuncu
- Claire Danes – The Beast in Me
- Sally Field – Remarkably Bright Creatures
- Carey Mulligan – Beef
- Sarah Pidgeon – Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette
- Sarah Snook – All Her Fault
Mini Dizi, Antoloji Dizisi veya Televizyon Filminde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
- Jason Bateman – DTF St. Louis
- Richard Gadd – Half Man
- David Harbour – DTF St. Louis
- Richard Jenkins – DTF St. Louis
- Charles Melton – Beef
- Nick Offerman – Death by Lightning
Mini Dizi, Antoloji Dizisi veya Televizyon Filminde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
- Linda Cardellini – DTF St. Louis
- Dakota Fanning – All Her Fault
- Laurie Metcalf – Monster: The Ed Gein Story
- Joy Sunday – DTF St. Louis
- Youn Yuh-jung – Beef
- Constance Zimmer – Love Story
Drama Dizisinde En İyi Yönetmenlik
- The Gilded Age – “My Mind Is Made Up”
- Paradise – “Exodus”
- The Pitt – “12:00 P.M.”
- Pluribus – “We Is Us”
- Slow Horses – “Scars”
- Task – “Out Beyond Ideas of Wrongdoing and Rightdoing, There Is a River.”
Mini Dizi, Antoloji Dizisi veya Televizyon Filminde En İyi Yönetmenlik
- Beef – “It Will Stay This Way and You Will Obey”
- Beef – “Oh, the Comfort, the Inexpressible Comfort”
- Black Rabbit – “The Black Rabbits”
- DTF St. Louis
Komedi Dizisinde En İyi Yönetmenlik
- Abbott Elementary – “Ballgame”
- The Bear – “Bears”
- The Chair Company – “Life Goes By Too F**king Fast, It Really Does.”
- Hacks – “Hacks (Finale)”
- The Ms. Pat Show – “Give It Arrest”
- Widow’s Bay – “Welcome to Widow’s Bay!”
Drama Dizisinde En İyi Senaryo
- The Diplomat – “Amagansett”
- The Pitt – “1:00 P.M.”
- The Pitt – “12:00 P.M.”
- Pluribus – “We Is Us”
- Slow Horses – “Scars”
- Task – “A Still Small Voice”
Mini Dizi, Antoloji Dizisi veya Televizyon Filminde En İyi Senaryo
- All Her Fault – “Episode 8”
- The Beast in Me – “Sick Puppy”
- Beef – “All the Things We’re Never Going to Have”
- Death by Lightning
- DTF St. Louis
Komedi Dizisinde En İyi Senaryo
- Abbott Elementary – “Team Building”
- The Chair Company – “Life Goes By Too F**king Fast, It Really Does.”
- The Comeback – “Valerie Does It All”
- Hacks – “Hacks (Finale)”
- Jury Duty Presents: Company Retreat – “Mergers and Acquisitions”
- Widow’s Bay – “Welcome to Widow’s Bay!”
En İyi Reality Yarışma Programı
- Dancing With the Stars (ABC)
- RuPaul’s Drag Race (MTV)
- Survivor (CBS)
- Top Chef (Bravo)
- The Traitors (Peacock)
En İyi Varyete Programı
- The Daily Show (Comedy Central)
- Jimmy Kimmel Live! (ABC)
- Last Week Tonight with John Oliver (HBO Max)
- The Late Show with Stephen Colbert (CBS)
- Saturday Night Live (NBC)
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