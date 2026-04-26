Netflix’in Scooby-Doo: Origins dizisinden ilk görüntü geldi

Netflix'in merakla beklenen Scooby-Doo: Origins dizisine ait ilk görüntüler paylaşıldı.

Proje, ekibin lise yıllarındaki son yaz kampında bir araya gelerek doğaüstü bir cinayetin tek tanığı olan Great Dane cinsi bir yavru köpeğin etrafındaki gizemi çözmelerine odaklanacak.

Netflix, Scooby-Doo: Origins dizisi ile efsane çizgi macerayı yeniden ekranlara getirmeye hazırlanıyor. Uzun bir süredir çalışmaları devam eden proje için beklenen haber nihayet geldi. Diziden ilk kareler paylaşıldı.

Hanna-Barbera imzası taşıyan popüler çizgi filme dayanan yeni canlı aksiyon dizisinin çekimleri ABD’nin Atlanta kentinde başladı. Bu önemli gelişmeyi hayranlarıyla paylaşan dijital streaming servisi, oyuncu kadrosunun ilk fotoğrafını yayınlayarak beklentileri daha da yükseltti.

Scooby-Doo: Origins dizisinden neler bekleniyor?

Netflix çatısı altında hayata geçmesi planlanan yeni dizi, karakterlerin geçmişine odaklanan “modern bir yeniden yorumlama” olarak nitelendiriliyor. Zaten kurulmuş olan grup yerine olay örgüsü kahramanların gençlik yıllarına inerek, bu kadar farklı kişiliklerin nasıl ünlü bir ortaklık oluşturduğunu gösteriyor.

Dizinin odak noktası, klasik mizahı güncellenmiş sinematik bir yaklaşımla birleştiren ekibin ilk resmi davası olacak. Soruşturma, Shaggy ve Daphne’nin doğaüstü bir cinayete rastladıkları bir yaz kampında başlayacak. Gizemi çözmek ve yerel gençleri terörize eden kabuslarla yüzleşmek için çalışkan Velma ve yeni gelen Fred ile güçlerini birleştirecek. Gizemin merkezinde, suçu çözmede kilit rol oynayan bir Büyük Danimarka köpeği yavrusu olacak.

Scooby-Doo: Origins oyuncu kadrosu belli oldu

Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda yeni neslin güçlü isimleri yer alıyor. Başrol yıldızları arasında Mckenna Grace (Daphne), Tanner Hagen (Shaggy), Abby Ryder Fortson (Velma) ve Maxwell Jenkins (Fred) karşımıza çıkıyor.

Başrollerin yanı sıra Emmy ödüllü Paul Hauser’ın da rolü henüz gizli tutuluyor. Dizinin yapımcılığını Cowboy Bebop’un yapımcıları Josh Appelbaum ve Scott Rosenberg üstleniyor.

Yapım ekibinde yer alan Greg Berlanti, dizinin 1969 yapımı animasyonun ruhunu yakaladığını, ama her dedektifin yeteneklerinin kökenini açıklayan bir derinlik de içerdiğini belirtiyor. Warner Bros. Television projesi, serinin özünü korurken, gizem içerikli yapımları tüketen çağdaş izleyici kitlesine uygun bir ton yakalamayı hedefliyor.

Son olarak Netflix, Scooby-Doo’nun son halini ve resmi seslendirme sanatçısını hala gizli tutmaya devam ediyor. Henüz kesin bir yayın tarihi olmamasına rağmen dizinin 2027 yılında yayınlanması bekleniyor.