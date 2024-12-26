Squid Game 2. sezonu nihayet Netflix’te! İşte konusu ve oyuncuları

Netflix'in fenomen dizisi Squid Game'in 2. sezonu nihayet yayınlandı.

Bu sabah Netflix ekranlarında hayranlarıyla buluşan dizi şimdiden ilgi odağı haline gelmeyi başardı.

Yeni sezonun sürükleyici hikayesi ve oyuncu kadrosu belli oldu.

2021 yılında ilk sezonuyla Netflix platformuna tam anlamıyla damgasını vurmayı başaran Squid Game şimdi 2. sezonu ile yeniden karşımıza çıktı. Uzun bir bekleyişten sonra nihayet tekrardan hayranlarıyla buluşan Güney Kore yapımı distopik drama dizisi, nefes kesici ve sürükleyici macerasını yeni bölümleriyle bizlere sunmaya devam ediyor.

Toplumsal eşitsizlik ve ahlaki ikilem gibi temaları son derece başarılı bir şekilde işleyen Squid Game dizisi 2. sezonu ile bizleri hem şaşırtmaya hem de heyecanlandırmaya devam ediyor. Olağanüstü bir hayatta kalma macerası sunan dizi, yeni eklenen karakterlerin yanı sıra “eski dostları” da beraberinde getirerek yine dopdolu bir hikayeyle bizleri selamlıyor.

Squid Game 2. sezonu neler anlatıyor?

Başrollerini Lee Jung-jae, Lee Byung-hun ve Wi Ha-joon’un paylaştığı dizi, görünüşte çocukça bir oyun oynayan bir grup insanın hayatta kalma mücadelesini konu alıyor, Fakat bu oyunda kaybedenler için ölümcül olan bazı cezalar bulunuyor.

İlk sezonun son bölümünde ve ayrıca dizi fragmanında gösterildiği gibi, Gi-hun yarışmayı kazanıyor. Fakat ölümcül rekabete son verme konusunda oldukça istekli görünüyor. İlk sezondaki olaylardan üç yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri’ne seyahat etmekten vazgeçiyor ve oyuna geri dönmek istiyor. Eski yarışmacının talebi kabul ediliyor ve kendisine tekrar “456 Numaralı Oyuncu” adı veriliyor.

Bir kez bu oyuna giren Gi-hun, rekabet sistemini içeriden yok etmek için yeni rakiplerle ittifak kuruyor. 456 Numaralı Oyuncu, Frontman’ın kardeşi olan polis müfettişi Hwang Jun-ho (Wi Ha-joon) ile müttefik oluyor. Ancak eski kazananın niyetini zaten bilen kötü adam, büyük bir ödül söz konusu olduğunda insanlar arasında hiçbir iyilik olmadığını kanıtlamak istiyor.

Squid Game 2. sezon oyuncu kadrosu

İlk sezonda karşımıza çıkan Lee Jung-jae, 456 numaralı Oyuncu Seong Gi-hun olarak diziye geri dönüyor. Lee Byung-hun (I Saw the Devil), oyunun arkasındaki beyin olarak karşımıza çıkıyor. Gi-hun’un müttefiki Hwang Jun-ho rolünde Wi Ha-jun ve rakipleri oyuna sokmaktan sorumlu işe alım sorumlusu olarak Gong Yoo ekranlarda boy gösteriyor.

Bununla birlikte Squid Game 2. sezonu yeni oyuncuları da kadroya dahil ediyor. Kadrodaki yeni isimler arasında Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Park Sung-hoon, Jo Yu-ri, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Lee Jin-uk, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won ve Won Ji-an gibi isimler kadroda yer alıyor.

Squid Game 3. sezonu çıkacak mı? Ne zaman gelecek?

Yaratıcı ve dizi sorumlusu Hwang Dong-hyuk, bu yılın Temmuz ayında Squid Game’in 3. sezonu için müjdeyi vermişti. Tecrübeli yapımcı, merakla beklenen sezonun 2025’te yayınlanacağını duyurmuştu.

Bununla birlikte Hwang Dong-hyuk, Squid Game’in 3. sezonunun dizinin son sezonu olarak ekranlara geleceğini de doğruladı. Dong-hyuk, üçüncü sezonun post prodüksiyon aşamasında olduğunu söyledi. Fakat beklenen yayın tarihi ya da olay örgüsü hakkında herhangi bir ayrıntı vermedi.