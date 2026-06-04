Netflix saatlerce film arama derdini yapay zekayla çözecek

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Netflix, kütüphanesindeki içerik bolluğunun izleyicilerde yarattığı kafa karışıklığını kökünden çözmeyi amaçlıyor.

Platform, kullanıcıların aradığı tarzda içeriğe daha hızlı ulaşması için yapay zeka altyapısı entegre edecek.

Sistem, izleme alışkanlıklarını derinlemesine analiz ederek kullanıcılara önerilerde bulunacak.

Devasa bir içerik kütüphanesine sahip olan Netflix, kullanıcıların saatlerce dizi/film arama derdini tamamen ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Bu bağlamda şirket, yapay zeka desteğiyle kararsız kullanıcıları memnun etmeye odaklanacak.

Bu kronik problemi gidermeyi vaat eden dijital platform, kullanıcı deneyimini daha akıcı bir hale getirmek için uğraşacak. Yapay zeka entegrasyonuyla beraber öneri mekanizmalarının kökünden değişmesi bekleniyor.

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Yapay zeka izleyicinin kararsızlığını ortadan kaldıracak

Netflix’in Ürün ve Teknoloji Direktörü Elizabeth Stone, San Francisco’daki Bloomberg Tech konferansında önemli açıklamalarda bulundu. Stone, üretken yapay zekanın yeteneklerinin dizi ve film seçme sürecini daha kişiselleştirilmiş ve etkileşimli hale getireceğine inandığını vurguladı:.

“Yapay zeka giderek büyüyen bir tüketici hayal kırıklığını çözmeye yardımcı oluyor. Çok fazla içerik var… Bunların arasından nasıl anlam çıkaracağım, hangisi benim için doğru, şu an için hangisi bana uygun? Netflix’in uzun zamandır güçlü yönlerinden biri, bence en son teknolojiyi kullanmaya ve yenilik yapmaya devam etmemiz…”

Stone’a göre Netflix, bir kullanıcının herhangi bir anda hangi içeriği izlemek istediğini belirlemek için halihazırda üretken yapay zeka ve doğal dil işleme teknolojilerini kullanıyor.

Buna ek olarak platform, izleyicinin izleme geçmişini ve tercihlerini analiz eden ve bunları trendlerle birleştirerek mümkün olan en kişiselleştirilmiş önerileri oluşturan bir ses arayüzü ve diğer deneysel özellikleri entegre ediyor.

Netflix geçtiğimiz Ekim ayında hissedarlara gönderilen bir mektupta, yayın hizmetinin geliştirilmesinde temel unsur olarak üretken yapay zekaya yatırım yaptığını açıklamıştı. Bu duyuru yalnızca arayüzdeki yeni özellikleri değil, aynı zamanda kendi projelerinin geliştirilmesini de içeriyordu. Son açıklamalar, şirketin bu anlamda çalışmalarını sürdürdüğünü bizlere gösteriyor.