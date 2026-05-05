HBO Max Türkiye Mayıs 2026 takvimi: Palu Ailesi, Rick and Morty ve daha fazlası

HBO Max'te Mayıs ayında suç belgesellerinden efsanevi animasyonlara kadar geniş yelpazede birçok yeni içerik sunulacak.

Aylardır beklenen Palu Ailesi belgeseli 8 Mayıs'ta yayınlanacak.

Rick and Morty hayranları yeni sezonla buluşurken, spor tutkunları da İtalya Bisiklet Turu'nu canlı yayında takip edebilecek.

HBO Max Türkiye platformunda Mayıs 2026 döneminde yayınlanacak dizi, film, belgesel ve diğer içerikler belli oldu. Şirketten gelen resmi açıklamaya göre ay sonuna kadar çok sayıda ilgi çekici yapım izleyicilerle buluşacak.

Bu ay HBO Max’e gelecek dizi ve filmler arasında hem yerel hem de global çapta ses getirecek bazı iddialı projeler yer alıyor. Sizler için platformun Mayıs ayı yayın takvimini bir araya getirdik. İşte ayrıntılar…

HBO Max’te bu ay yayınlanacak yeni dizi ve filmler

HBO Max tarafından sosyal medyadan paylaşılan detaylara göre bu ay Palu Ailesi: Karanlık Sarmal belgeseli izleyicilere sunulacak. Türkiye’nin hafızasında derin izler oluşturan bu sarsıcı olay derinlemesine mercek altına alınacak.

Bunun yanı sıra kült yetişkin animasyonu Rick and Morty de yeni sezonu ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Ayrıca spor tutkunları için İtalya Bisiklet Turu da canlı olarak ekranlara gelecek.

HBO Max Mayıs 2026 içerik takvimi şu şekilde:

İçerik Tür Yayın tarihi İtalya Bisiklet Turu Canlı yayın 8-31 Mayıs Palu Ailesi: Karanlık Sarmal Yeni belgesel 8 Mayıs K-Everything 1. sezon 9 Mayıs Song of the Samurai Yeni dizi 9 Mayıs Regular Show: The Lost Tapes Yeni dizi 11 Mayıs Behind Bars: Shot in the Spotlight Yeni film 12 Mayıs U.S. Against the World (Soccer) Yeni dizi 13 Mayıs Gomorra – Origins Yeni dizi 14 Mayıs On the Roam Yeni sezon 14 Mayıs Gang War: Bandidos Yeni dizi 15 Mayıs One Battle After Another Film 15 Mayıs A Private Life Film 21 Mayıs Rick and Morty Yeni sezon 25 Mayıs Baby Lemmings Yeni dizi 29 Mayıs