HBO Max Türkiye Mayıs 2026 takvimi: Palu Ailesi, Rick and Morty ve daha fazlası

- HBO Max'te Mayıs ayında suç belgesellerinden efsanevi animasyonlara kadar geniş yelpazede birçok yeni içerik sunulacak.
- Aylardır beklenen Palu Ailesi belgeseli 8 Mayıs'ta yayınlanacak.
- Rick and Morty hayranları yeni sezonla buluşurken, spor tutkunları da İtalya Bisiklet Turu'nu canlı yayında takip edebilecek.
HBO Max Türkiye platformunda Mayıs 2026 döneminde yayınlanacak dizi, film, belgesel ve diğer içerikler belli oldu. Şirketten gelen resmi açıklamaya göre ay sonuna kadar çok sayıda ilgi çekici yapım izleyicilerle buluşacak.
Bu ay HBO Max’e gelecek dizi ve filmler arasında hem yerel hem de global çapta ses getirecek bazı iddialı projeler yer alıyor. Sizler için platformun Mayıs ayı yayın takvimini bir araya getirdik. İşte ayrıntılar…
HBO Max’te bu ay yayınlanacak yeni dizi ve filmler
HBO Max tarafından sosyal medyadan paylaşılan detaylara göre bu ay Palu Ailesi: Karanlık Sarmal belgeseli izleyicilere sunulacak. Türkiye’nin hafızasında derin izler oluşturan bu sarsıcı olay derinlemesine mercek altına alınacak.
Bunun yanı sıra kült yetişkin animasyonu Rick and Morty de yeni sezonu ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Ayrıca spor tutkunları için İtalya Bisiklet Turu da canlı olarak ekranlara gelecek.
HBO Max Mayıs 2026 içerik takvimi şu şekilde:
|İçerik
|Tür
|Yayın tarihi
|İtalya Bisiklet Turu
|Canlı yayın
|8-31 Mayıs
|Palu Ailesi: Karanlık Sarmal
|Yeni belgesel
|8 Mayıs
|K-Everything
|1. sezon
|9 Mayıs
|Song of the Samurai
|Yeni dizi
|9 Mayıs
|Regular Show: The Lost Tapes
|Yeni dizi
|11 Mayıs
|Behind Bars: Shot in the Spotlight
|Yeni film
|12 Mayıs
|U.S. Against the World (Soccer)
|Yeni dizi
|13 Mayıs
|Gomorra – Origins
|Yeni dizi
|14 Mayıs
|On the Roam
|Yeni sezon
|14 Mayıs
|Gang War: Bandidos
|Yeni dizi
|15 Mayıs
|One Battle After Another
|Film
|15 Mayıs
|A Private Life
|Film
|21 Mayıs
|Rick and Morty
|Yeni sezon
|25 Mayıs
|Baby Lemmings
|Yeni dizi
|29 Mayıs