Motorola Edge 50 ultra ince tasarımı ve güçlü özellikleri ile duyuruldu

Motorola Edge 50 özellikleri ve fiyatı resmi olarak açıklandı. Askeri standartlarda dünyanın en ince telefonu olarak lanse edilen cihaz nihayet Hindistan pazarında resmiyet kazanarak satışa sunuldu. Şimdiye kadar çeşitli sızıntı haberleri ile karşımıza çıkan ürün serinin dördüncü modeli olarak geldi. Diğer üç modelin ise Edge 50 Fusion, Edge 50 Pro ve Edge 50 Ultra olduğunu belirtmekte yarar var.

Motorola’nın yeni telefonu MIL-STD 810H askeri sertifikasına sahip dünyanın en ince telefonu olmasının yaı sıra ayrıca IP68 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklılık ortaya koyuyor. 7,79 mm kalınlığında ve 180 gram ağırlığında olan cihaz vegan kaplamalı metal çerçeve detaylarıyla geliyor.

Motorola Edge 50 neler sunuyor?

6,67 inç kavisli pOLED ekranla karşımıza çıkan Motorola Edge 50 modelinde 120 Hz yenileme hızı, 1.900 nit tepe parlaklık, HDR10+ desteği, SGS mavi ışık azaltma sertifikası ve Corning Gorilla Glass 5 koruması yer alıyor. Aynı zamanda cihaz Smart Water Touch özelliği sayesinde eller ıslakken ya da yağmur altında yürürken bile rahatlıkla kullanılabiliyor.

Motorola’nın yeni telefonu Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 7 Gen 1 AE (Accelerated Edition) çipiyle donatılıyor. Cihazda 8 GB LPDDR4X RAM ve 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Android 14 işletim sistemi ile kutudan çıkan model, Hello UI kullanıcı arayüzüyle çalışıyor. Bununla birlikte cihazın iki büyük Android güncellemesi ve üç güvenlik güncellemesine sahip olacağı vurgulanıyor.

Motorola Edge 50 arka tarafta üçlü kamera setine ev sahipliği yapıyor. Burada 50 MP Sony Lytia 700C ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı lens ve 3x yakınlaştırma destekli 10 MP telefoto lens yer alıyor. Cihazın ön kısmında ise 32 MP selfie kamerası sunuluyor.

68 watt hızlı şarj desteğinden güç alan modelde 5.000 mAh pil kapasitesi taşınıyor. 5G bağlantı desteğiyle çalışan cihaz çift SIM, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, NFC ve Dolby Atmos destekleri sunuyor. Yapay zeka konusunda oldukça işlevsel bir yapıya sahip olan ürün Magic Eraser, Photo Unblur, Magic Editor, Adaptive Stabilization ve Smart Color Optimization gibi ilgi çekici özellikleri bir araya getiriyor.

Motorola Edge 50 özellikleri:

Boyutlar: 160,8 x 72,4 x 7,79 mm

160,8 x 72,4 x 7,79 mm Ağırlık: 180 gram

180 gram Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,67 inç kavisli pOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,67 inç kavisli pOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 AE

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 AE RAM kapasitesi: 8 GB LPDDR4X RAM

8 GB LPDDR4X RAM Dahili depolama alanı: 256 GB dahili depolama

256 GB dahili depolama Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı lens ve 10 MP telefoto lens

50 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı lens ve 10 MP telefoto lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC ve USB-C

5G bağlantısı, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC ve USB-C Batarya kapasitesi: 68 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

68 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Hello UI kullanıcı arayüzü

Motorola Edge 50 fiyatı

Hindistan’da satışa sunulan yeni Motorola telefonu fiyatına göre etkileyici bir performans vaat ediyor. Cihaz 27.999 rupi karşılığında satılıyor. Bu rakamların vergiler hariç yaklaşık 11 bin TL’ye tekabül ettiğini belirtelim.

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