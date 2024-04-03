125W hızlı şarjlı Motorola Edge 50 Pro çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

Motorola’nın yeni yüksek performanslı telefonu piyasaya sunuldu. İlk olarak Hindistan pazarında raflara gelmeye başlayan yeni Motorola Edge 50 Pro modeli resmen duyuruldu. Dikkat çekici ve ayırt edilebilir bir tasarıma ev sahipliği yapan cihaz, orta segment pazarında iddialı bir model olarak lanse ediliyor.

Motorola’nın yeni telefonu rekabetçi fiyatıyla raflarda dikkatleri üzerinde toplamayı planlıyor. Buna ek olarak cihazın öne çıkan teknik özellikleri arasında Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 7 Gen 3 yonga seti ve 125 watt hızlı şarj desteği yer alıyor. İşte cihazla alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

Motorola Edge 50 Pro özellikleri

Ekran: 1,5K çözünürlüklü 6,7 inç kavisli pOLED ekran, 144 Hz yenileme hızı

1,5K çözünürlüklü 6,7 inç kavisli pOLED ekran, 144 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB dahili depolama

256 GB dahili depolama Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

50 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı lens ve 3x yakınlaştırmalı 10 MP telefoto lens

50 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı lens ve 3x yakınlaştırmalı 10 MP telefoto lens Bağlantı: 5G bağlantısı, stereo ses, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, IP68 ve NFC sertifikası

5G bağlantısı, stereo ses, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, IP68 ve NFC sertifikası Batarya kapasitesi: 125 watt kablolu ve 50 watt kablosuz hızlı şarjlı 4.500 mAh pil

125 watt kablolu ve 50 watt kablosuz hızlı şarjlı 4.500 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Hello UI kullanıcı arayüzü

Kavisli kenarlara sahip olan yeni Motorola cihazında 6,7 inç pOLED ekran yer alıyor. 1,5K çözünürlük kalitesi sunan model, 144 Hz yenileme hızı sayesinde olağanüstü bir akıcılık getiriyor. Panele entegre parmak izi tarayıcısı bulunan model, ön kısımda selfie kamerası için delik çentik detayı sunuyor.

Ön kısımda 50 MP’lik bir selfie kamerası sunan Motorola Edge 50 Pro, arka kısımda ise üçlü kamera kurulumu taşıyor. Optik görüntü sabitleme (OIS) destekli 50 MP ana kamera sunan modelde ayrıca 13 MP ultra geniş açılı lens ve 3x optik yakınlaştırma desteği sunan 10 MP telefoto lens bulunuyor.

Qualcomm’un geliştirdiği Snapdragon 7 Gen 3 yonga setini kalbinde taşıyan Motorola Edge 50 Pro cihazı 12 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 256 GB’a kadar dahili depolama alanı sunuyor. 5G bağlantı desteğine sahip modelde Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 ve NFC destekleri sağlanıyor. 125 watt hızlı şarj desteğinden güç alan cihazda 4.500 mAh pil kapasitesi yer alıyor.

Son olarak telefon, kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemiyle çalışıyor. Üç büyük Android güncellemesi alacak cihaz, Android 17’ye kadar yeni güncellemelere ulaşacak. Ayrıca dört yıllık güvenlik güncellemelerinden yararlanacak.

Motorola Edge 50 Pro fiyatı

Motorola’nın yeni telefonu siyah, lavanta ve beyaz renk seçenekleriyle Hindistan’da satışa çıktı. Cihazın başlangıç fiyatı 32.000 Hindistan Rupisi olarak açıklandı. Bu rakamlar güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 12 bin TL’ye tekabül ediyor.