Motorola Edge 50 teknik özellikleri belli oldu

Motorola Edge 50 akıllı telefon modeli çok yakında Hindistan’da satışa çıkacak. Resmi olarak Flipkart üzerinden duyurulan cihaz, üçlü kamera seti ve iddialı özellikleriyle rakiplerinin önüne geçmek istiyor. Fiyat-performans odaklı bir deneyim ortaya koyacak model şık tasarımı ve ilgi çekici renk seçenekleriyle de tüketicileri cezbedecek.

Motorola’nın çatı şirketi olan Lenovo markası Motorola Edge 50 Ultra, 50 Pro ve 50 Fusion’dan sonra nihayet serinin standart modelini de duyurdu. Motorola Edge 50’yi tanıtarak seriyi genişleten şirket, başlangıçta cihazı yalnızca Hindistan’da satmayı planlasa da ilerleyen süreçte cihaz diğer ülkelerde de rafları süslemeye başlayacak. Cihaz 1 Ağustos tarihinden itibaren tüketicilerle buluşacak. Peki ya Motorola Edge 50’nin teknik özellikleri neler? İşte cihazla ilgili açıklanan tüm detaylar…

Motorola Edge 50 özelikleri

“MIL-STD 810H askeri sertifikasına sahip en ince telefon” olarak lanse edilen yeni Motorola cihazı ağır darbelere, titreşimlere, sıcaklıklara ve suya karşı üst düzey bir dayanıklılık sunuyor. IP68 sertifikasıyla birlikte gelen telefon direnç konusunda kullanıcıların beklentilerini fazlasıyla karşılamayı umuyor.

6,67 inç OLED ekranla karşımıza çıkan Motorola Edge 50 gelişmiş bir görüntüleme deneyimi ortaya koyuyor. Bu ekranda kullanıcılar 1,5K çözünürlük kalitesinden yararlanabiliyor. Gorilla Glass cam koruma teknolojisiyle gelen model, aynı zamanda Water Touch adı verilen özellik sayesinde yağmurlu havalarda bile son derece rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Kullanıcı konforunu ön planda tutan ürün, yuvarlatılmış kenarlara sahip tasarımıyla artı puan topluyor.

Mobil fotoğrafçılık yetenekleri ile de adından sıkça söz ettiren Motorola telefonu 50 MP Sony LYT-700C ana kamerayla karşımıza çıkıyor. 13 MP ultra geniş açılı lense sahip kamera setinde ayrıca 30 kata kadar dijital olarak yakınlaştırma desteği sağlayan 10 MP telefoto lens yer alıyor. Şirketin açıklamasına göre yapay zeka ile desteklenen bu kameralar daha iyi fotoğraflar çekebilmeniz ve daha üretken içerikler sağlayabilmeniz için özel fonksiyonlara da ev sahipliğinde bulunuyor.

Motorola Edge 50 modeli Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 7 Gen 1 yonga setinden güç alıyor. Bu işlemciyi daha önce Honor 90, Xiaomi 13 Lite, Samsung Galaxy M55 5G, ZTE Nubia Flip 5G, HTC U23 Pro ve Xiaomi Civi 2’de de görmüştük. 256 GB dahili depolama alanına sahip olan model, 68 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil kapasitesi taşıyor.

Motorola Edge 50’nin fiyatı şimdilik belirsizliğini korumaya devam ediyor. Fakat açıklanan ilk bilgiler cihazın önümüzdeki günlerde yeşil, gri ve açık turuncu olmak üzere üç renk seçeneğiyle listeleneceğine işaret ediyor.

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