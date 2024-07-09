Sony açıkladı: Haziran 2024’te en çok indirilen PlayStation oyunları

Japon teknoloji devi Sony, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Haziran 2024’te en çok satan PlayStation oyunları hakkında bilgi verdi. Her ay düzenli olarak en popüler oyunların listesini oyunseverler ile paylaşan şirket, yayınlamış olduğu tablolarda PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation VR2, PlayStation VR ve Free-to-Play oyunları ayrı ayrı değerlendirdi.

Yayınlanan tabloda Grand Theft Auto V (GTA 5) yıllar geçmesine rağmen halen daha eskimeyen bir efsane olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Listede dikkat çeken bir başka eski oyun ise şu anda Microsoft’a bağlı olan Minecraft oldu. Öte yandan Rockstar Games’in GTA 5 dışında bir başka oyunu olan Red Dead Redemption 2 de en çok indirilen PS oyunları listesine girmeyi başardı.

Haziran 2024’te en çok indirilen PlayStation oyunları belli oldu

Sony’nin paylaştığı bilgiler doğrultusunda Haziran ayına damgasını vuran oyunları sizler için bir araya getirdik. Şimdilik ne yazık ki şirket Türkiye pazarına yönelik özel bir liste yayınlamıyor. Ancak yine de ABD/Kanada ve Avrupa pazarlarında en popüler oyunları inceleyebilirsiniz. İşte listeye giren o yapımlar…

PlayStation 5:

ABD/Kanada Avrupa Grand Theft Auto V Grand Theft Auto V ELDEN RING ELDEN RING NBA 2K24 Sea of Thieves Sea of Thieves NBA 2K24 Call of Duty: Modern Warfare III The Witcher 3: Wild Hunt MLB The Show 24 EA SPORTS FC 24 V Rising V Rising Tom Clancy’s Rainbow Six Siege It Takes Two Madden NFL 24 F1 24 HELLDIVERS 2 Hogwarts Legacy Marvel’s Spider-Man 2 Assassin’s Creed Mirage Mortal Kombat 1 Marvel’s Spider-Man 2 Killer Klowns From Outer Space: The Game Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT Call of Duty: Modern Warfare III UFC 5 Cyberpunk 2077 Hogwarts Legacy Gran Turismo 7 EA SPORTS FC 24 HELLDIVERS 2 It Takes Two Mortal Kombat 1 Cyberpunk 2077 Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT Sly Cooper and the Thievius Raccoonus UFC 5

PlayStation 4:

ABD/Kanada Avrupa Minecraft Minecraft Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 Firewatch Firewatch Grand Theft Auto V Grand Theft Auto V NBA 2K24 THE FOREST Watch Dogs 2 Watch Dogs 2 Gang Beasts A Way Out THE FOREST Kingdom Come: Deliverance A Way Out Gang Beasts Bloodborne EA SPORTS FC 24 theHunter: Call of the Wild NBA 2K24 Call of Duty: Modern Warfare III Unravel Two Injustice 2 Assassin’s Creed Odyssey Far Cry 5 Assassin’s Creed Origins Madden NFL 24 Bloodborne Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands Far Cry 5 STAR WARS Battlefront II Sid Meier’s Civilization VI God of War God of War Kingdom Come: Deliverance STAR WARS Battlefront II Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

PlayStation VR2:

ABD/Kanada Avrupa Beat Saber Beat Saber Among Us VR Arizona Sunshine 2 Arizona Sunshine 2 Kayak VR: Mirage Pavlov Pavlov Job Simulator Among Us VR Kayak VR: Mirage Job Simulator Doctor Who: The Edge of Time Crossfire: Sierra Squad Creed: Rise to Glory – Championship Edition Creed: Rise to Glory – Championship Edition Crossfire: Sierra Squad The Dark Pictures: Switchback VR cyubeVR Shave & Stuff

PlayStation VR:

ABD/Kanada Avrupa ASTRO BOT Rescue Mission Sniper Elite VR The Walking Dead Onslaught ASTRO BOT Rescue Mission The Elder Scrolls V: Skyrim VR Batman: Arkham VR Job Simulator Job Simulator Batman: Arkham VR The Walking Dead Onslaught Creed Rise to Glory Creed: Rise to Glory Beat Saber Beat Saber Sniper Elite VR The Guy VR SUPERHOT VR DOOM 3: VR Edition Arizona Sunshine The Elder Scrolls V: Skyrim VR

Free-to-Play oyunlar:

ABD/Kanada Avrupa MultiVersus MultiVersus Roblox Fortnite Fortnite Stumble Guys Call of Duty: Warzone Roblox Fall Guys Call of Duty: Warzone Stumble Guys Rocket League Rocket League eFootball 2024 Apex Legends Fall Guys Destiny 2 The Sims 4 The Sims 4 Destiny 2

Peki ya sizin favori PlayStation oyunlarınız hangileri? Bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz…