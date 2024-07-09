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    Sony açıkladı: Haziran 2024’te en çok indirilen PlayStation oyunları

    Sony tarafından açıklanan bilgilere göre Haziran 2024'te en çok indirilen PlayStation oyunları belli oldu. İşte o oyunlar...
    GTA 5 & Elden Ring

    Japon teknoloji devi Sony, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Haziran 2024’te en çok satan PlayStation oyunları hakkında bilgi verdi. Her ay düzenli olarak en popüler oyunların listesini oyunseverler ile paylaşan şirket, yayınlamış olduğu tablolarda PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation VR2, PlayStation VR ve Free-to-Play oyunları ayrı ayrı değerlendirdi.

    Yayınlanan tabloda Grand Theft Auto V (GTA 5) yıllar geçmesine rağmen halen daha eskimeyen bir efsane olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Listede dikkat çeken bir başka eski oyun ise şu anda Microsoft’a bağlı olan Minecraft oldu. Öte yandan Rockstar Games’in GTA 5 dışında bir başka oyunu olan Red Dead Redemption 2 de en çok indirilen PS oyunları listesine girmeyi başardı.

    Haziran 2024’te en çok indirilen PlayStation oyunları belli oldu

    Sony’nin paylaştığı bilgiler doğrultusunda Haziran ayına damgasını vuran oyunları sizler için bir araya getirdik. Şimdilik ne yazık ki şirket Türkiye pazarına yönelik özel bir liste yayınlamıyor. Ancak yine de ABD/Kanada ve Avrupa pazarlarında en popüler oyunları inceleyebilirsiniz. İşte listeye giren o yapımlar…

    PlayStation 5:

    ABD/Kanada Avrupa
    Grand Theft Auto V Grand Theft Auto V
    ELDEN RING ELDEN RING
    NBA 2K24 Sea of Thieves
    Sea of Thieves NBA 2K24
    Call of Duty: Modern Warfare III The Witcher 3: Wild Hunt
    MLB The Show 24 EA SPORTS FC 24
    V Rising V Rising
    Tom Clancy’s Rainbow Six Siege It Takes Two
    Madden NFL 24 F1 24
    HELLDIVERS 2 Hogwarts Legacy
    Marvel’s Spider-Man 2 Assassin’s Creed Mirage
    Mortal Kombat 1 Marvel’s Spider-Man 2
    Killer Klowns From Outer Space: The Game Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
    Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT Call of Duty: Modern Warfare III
    UFC 5 Cyberpunk 2077
    Hogwarts Legacy Gran Turismo 7
    EA SPORTS FC 24 HELLDIVERS 2
    It Takes Two Mortal Kombat 1
    Cyberpunk 2077 Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT
    Sly Cooper and the Thievius Raccoonus UFC 5
    GTA 5
    Görsel: Rockstar Games

    PlayStation 4:

    ABD/Kanada Avrupa
    Minecraft Minecraft
    Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2
    Firewatch Firewatch
    Grand Theft Auto V Grand Theft Auto V
    NBA 2K24 THE FOREST
    Watch Dogs 2 Watch Dogs 2
    Gang Beasts A Way Out
    THE FOREST Kingdom Come: Deliverance
    A Way Out Gang Beasts
    Bloodborne EA SPORTS FC 24
    theHunter: Call of the Wild NBA 2K24
    Call of Duty: Modern Warfare III Unravel Two
    Injustice 2 Assassin’s Creed Odyssey
    Far Cry 5 Assassin’s Creed Origins
    Madden NFL 24 Bloodborne
    Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands Far Cry 5
    STAR WARS Battlefront II Sid Meier’s Civilization VI
    God of War God of War
    Kingdom Come: Deliverance STAR WARS Battlefront II
    Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands
    Minecraft
    Görsel: Mojang Studios

    PlayStation VR2:

    ABD/Kanada Avrupa
    Beat Saber Beat Saber
    Among Us VR Arizona Sunshine 2
    Arizona Sunshine 2 Kayak VR: Mirage
    Pavlov Pavlov
    Job Simulator Among Us VR
    Kayak VR: Mirage Job Simulator
    Doctor Who: The Edge of Time Crossfire: Sierra Squad
    Creed: Rise to Glory – Championship Edition Creed: Rise to Glory – Championship Edition
    Crossfire: Sierra Squad The Dark Pictures: Switchback VR
    cyubeVR Shave & Stuff
    Among Us
    Görsel: InnerSloth

    PlayStation VR:

    ABD/Kanada Avrupa
    ASTRO BOT Rescue Mission Sniper Elite VR
    The Walking Dead Onslaught ASTRO BOT Rescue Mission
    The Elder Scrolls V: Skyrim VR Batman: Arkham VR
    Job Simulator Job Simulator
    Batman: Arkham VR The Walking Dead Onslaught
    Creed Rise to Glory Creed: Rise to Glory
    Beat Saber Beat Saber
    Sniper Elite VR The Guy VR
    SUPERHOT VR DOOM 3: VR Edition
    Arizona Sunshine The Elder Scrolls V: Skyrim VR

    Free-to-Play oyunlar:

    ABD/Kanada Avrupa
    MultiVersus MultiVersus
    Roblox Fortnite
    Fortnite Stumble Guys
    Call of Duty: Warzone Roblox
    Fall Guys Call of Duty: Warzone
    Stumble Guys Rocket League
    Rocket League eFootball 2024
    Apex Legends Fall Guys
    Destiny 2 The Sims 4
    The Sims 4 Destiny 2

    Peki ya sizin favori PlayStation oyunlarınız hangileri? Bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz…

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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