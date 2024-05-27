Microsoft tarafından geliştirilen Copilot yapay zekası popüler mesajlaşma uygulaması Telegram platformuna geldi. Şu anda beta sürümde olan Copilot for Telegram botu Beta sürümde kullanıcılara sunuldu. OpenAI firmasının GPT modelini temel alan ve Microsoft’un sahibi olduğu Bing arama motoruyla entegre bir şekilde çalışan AI tabanlı sohbet robotu, artık Telegram’da kullanıcıların işini kolaylaştıracak.

WhatsApp alternatifi anlık mesajlaşma uygulamaları arasında en popüler seçeneklerden bir tanesi olan ve her geçen gün ilgi çekici yeni özelliklerle büyümeye devam eden Telegram da nihayet yapay zeka çağına ayak uydurmaya başladı. Platformun gerçekleştirdiği bu hamle, kullanıcılar adına daha kullanıcı dostu bir deneyim vaat ediyor. İşte detaylar…

Copilot for Telegram nedir ve ne işe yarıyor?

Microsoft yapay zekası Telegram kullanıcıları için pratik bir deneyime kapı aralıyor. Doğal dile ayak uydurarak kullanıcıların sorduğu soruları hızlı bir şekilde yanıtlama yeteneğine sahip olan hizmet, uygulamadan çıkmadan Copilot’tan yararlanma imkanı sağlıyor.

Copilot yapay zekasına Telegram’dan erişmek için uygulamada arama kısmına “Copilot” yazmanız ya da doğrudan @CopilotOfficialBot adresini ziyaret etmeniz yeterli olacaktır. Bağlantıya giriş yaptıktan sonra oturum açarak siz de bu hizmetten faydalanabilirsiniz.

Microsoft tarafından yayınlanan Copilot for Telegram botu kullanıcılara pek çok farklı konuda yarar sağlıyor. Şirket botun sunduğu özelliklerin listesini yayınladı. Listede yer alan bilgilere göre bot en son çıkan oyunlar için hile kodlarından dizi-film önerisine, flört ipuçlarından yemek tariflerine, spor sonuçlarından müzik tavsiyelerine, eğlenceli zeka oyunlarından seyahat ipuçlarına ve hatta fitness rehberine kadar birçok konuda fayda gösteriyor.

Copilot for Telegram nasıl kullanılır?

Öncelikle Copilot for Telegram’ı kullanmak için hizmet şartlarını kabul etmeniz ve Telegram hesabınızı eşleştirmeniz gerektiğini belirtmekte yarar var. Sonrasında ise komut metinleriyle bu hizmetten yararlanmaya başlayabilirsiniz. “/ideas” komutuyla yapay zekayı nasıl kullanacağınıza ilişkin ipuçları alabilir, “/share” komutu sayesinde ise arkadaşlarınıza yapay Copilot’u kullanması için davetiye yollayabilirsiniz. “/restart” komutunun ise sohbeti temizleyerek baştan başlayabilirsiniz.

Kullanıcılar için oldukça pratik bir deneyim sunan Copilot for Telegram günlük 30 etkileşim sınırı ile geliyor. Telegram’ın sınırlarını genişleten ve kullanıcıları oldukça memnun eden bu yenilik şimdiden yoğun bir ilgi gördü.

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