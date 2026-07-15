WhatsApp sesli mesaj göndermek için özel widget geliştiriyor

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WhatsApp, Android cihazlarda doğrudan ana ekrandan sesli mesaj kaydedilmesini sağlayan 3x1 boyutlarında yeni bir aracı test ediyor.

Geliştirilen araç sayesinde kullanıcılar, kaydettikleri sesli mesajı uygulamayı açmaya gerek kalmadan birden fazla kişiye tek seferde gönderebilecek.

Kullanıcıları zorunlu tutmayan özellik, yalnızca manuel olarak ana ekrana eklendiğinde aktif hale gelecek.

WhatsApp, Android kullanıcılarının uygulamayı açmadan doğrudan ana ekran üzerinden birden fazla kişiye aynı anda sesli mesaj göndermesini sağlayacak yeni bir widget geliştiriyor. WABetaInfo sitesinin haberine göre, Google Play Store üzerinden yayınlanan WhatsApp Beta for Android 2.26.28.2 güncellemesinde ortaya çıkan detaylara göre aracın kayıt ekranı ve genel kullanım arayüzü büyük ölçüde şekillenmiş durumda.

WhatsApp’ta sesli mesaj kaydetmek artık daha pratik

İlk olarak WhatsApp’ın 2.26.24.2 numaralı sürümünde keşfedilen yeni araç, varsayılan olarak 3×1 boyutunda ana ekrana yerleşecek ve kullanıcı tercihine göre sonradan yeniden boyutlandırılabilecek. Kullanıcılar ekrandaki araca dokunarak anında sesli mesaj kaydetmeye başlayabilecekler.

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Yenilenen kayıt arayüzü; kullanıcılara kaydı istedikleri an duraklatma, devam ettirme veya fikir değiştirmeleri halinde iptal etme gibi pratik seçenekler de sunacak. Kayıt işleminin onaylanmasının ardından açılan kişi seçici ekranı sayesinde alıcılar belirlenecek.

Birden fazla kişiye tek seferde iletim yapılacak

Eskiden aynı sesli mesajı birkaç kişiye göndermek için kaydı tamamlayıp ilk kişiye ilettikten sonra mesajı diğerlerine tek tek yönlendirmek gerekiyordu. Geliştirilen yeni araç ise kullanıcıların kişi listesinden birden fazla alıcı seçmesine ve sesli notu hiçbir ek adıma gerek kalmadan tüm kişilere tek seferde ulaştırmasına olanak tanıyor.

Yani bir başka deyişle düzenli olarak aynı sesli mesajı birden fazla kişiye gönderen kullanıcılar için tek bir kayıt yeterli hale gelmiş olacak.

Kullanım tamamen isteğe bağlı olacak

Bununla birlikte her kullanıcının böyle bir kısayola ihtiyaç duymayacağının bilincinde olan WhatsApp, aracı tamamen isteğe bağlı kılıyor. Yalnızca manuel olarak eklendiğinde ana ekranda görünecek olan araç, standart Android widget’ları gibi çalışacak. Alışılmış yöntemden vazgeçmek istemeyen kullanıcılar, direkt olarak uygulama içinden sesli mesaj göndermeye devam edebilecekler. Yeni widget ise kullanıcılara fazladan bir seçenek sunuyor olacak.

Bu arada WhatsApp, kullanıcıların artık telefon numaraları yerine kendilerine özel belirleyecekleri kullanıcı adları (username) özelliğini hayata geçirdi. 35 karakterle sınırlandırılan kullanıcı adları için rezervasyon süreci devam ediyor ancak zorunlu tutulmuyor.