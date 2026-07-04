WhatsApp’tan iPad kullanıcılarına müjde: Telefon şartı kalkıyor

Reklam

WhatsApp, tabletler için bağımsız kullanım özelliği üzerinde çalışıyor.

Kullanıcılar artık iPad'i birincil cihaz olarak kullanabilecek.

Yeni sistemle beraber nihayet telefon eşleştirme zorunluluğu kalkıyor.

WhatsApp, iPad kullanıcılarını sevindirecek yeni bir gelişmeyle karşımıza çıktı. Platformda köklü bir değişiklik gerçekleştiren Meta, uzun süredir tablet kullanıcılarını mahkum ettiği yan cihaz modundan nihayet çıkarıyor.

Bilindiği üzere daha önce iPad’lerde ana akıllı telefonun aktif bağlantıda olması zorunluydu. Fakat sızan son Beta kodları, bu sınırlamanın nihayet ortadan kalkacağına işaret ediyor. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar…

Reklam

WhatsApp, iPad’i birincil cihaz yapacak yeni özelliği test ediyor

WABetaInfo’ya göre iPad’deki kurulum süreci artık yeni bir iPhone’dakiyle aynı olacak. Uygulamayı yükledikten sonra kullanıcılar telefon numarasını girecek ve 6 haneli doğrulama kodunu içeren SMS’i bekleyecek.

iPad için WhatsApp uygulaması resmi olarak Mayıs 2025’te kullanıma sunuldu. Apple ekosistemine çok hoş bir katkı olan bu özellik, iPadOS için 26.25.74 sürümünden itibaren parola desteği oldu.

Güncelleme, parola kullanımını da benimsiyor. Bu nedenle hesabınız için zaten güçlü bir parola belirlediyseniz, SMS kodu adımını atlayarak doğrudan sistem yöneticisi aracılığıyla oturum açmanızı doğrulayabilirsiniz.

Bu özelliğin gelmesiyle beraber kullanıcıların Companion Modu’nda bulunan 14 günlük hareketsizlik kuralından da kurtulabileceği mümkün. Akıllı telefon iki hafta boyunca internet bağlantısı olmadan kalırsa güvenlik nedenleriyle tabletin bağlantısı kesiliyor. Tabletin birincil cihaz olarak seçilmesi seçeneğiyle bu durum değişebilir.

Android tabletlere yeni WhatsApp arayüzü geliyor

Meta ayrıca Android tabletler için kullanıcıların cihazı birincil cihaz olarak mı yoksa ikincil cihaz olarak mı kullanmak istediğini seçmesine olanak tanıyan yeni bir kurulum sürecini de test ediyor.

Aynı zamanda tabletinizi numaranız için merkezi cihaz haline getiren bir “Hesabınızı aktarın” düğmesi içeren yeni bir karşılama ekranı test ediliyor. Yeni “WhatsApp’a giriş yap” seçeneği ise hesabı eşleştirmek ve telefonlarını kontrol altında tutmak isteyenler için olacak.

Yeni özellik kodda göründüğü gibi kullanıma sunulursa, Google Drive’da depolanan sohbet yedeklerini geri yüklemek ve diğer cihazlardan sohbet geçmişini almak mümkün olacak.

Son olarak platforma gelen yeni özelliklerden herkesten önce yararlanmak için WhatsApp Beta programına kayıt olabilirsiniz.