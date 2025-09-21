Microsoft Xbox konsol fiyatlarına ABD’de zam yaptı: Türkiye etkilenecek mi?

Microsoft, ABD'deki Xbox Series X ve Series S konsol fiyatlarına ekim ayında zam yapacağını duyurdu.

Xbox Series X'in fiyatı 50 dolar, Series S'in fiyatı ise 20 dolar artacak.

Gelen zam, Microsoft'un son altı ay içinde ikinci kez yaptığı fiyat artışı olarak dikkat çekiyor.

Microsoft, Amerika Birleşik Devletleri’nde Xbox Series X ve Series S konsollarının fiyatlarını ekim ayında yeniden artıracağını duyurdu. Şirketin açıkladığına göre 3 Ekim’den itibaren Xbox Series X’in fiyatı 599,99 dolardan 649,99 dolara çıkacak. Daha uygun fiyatlı model olan Xbox Series S ise 379,99 dolardan 399,99 dolara yükselecek.

Teknoloji devi, kararın gerekçesini “makroekonomik ortamda yaşanan değişiklikler” ifadesiyle açıkladı. Resmi açıklama kısa ve yüzeysel dursa da artışların temelinde ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifelerinin bulunduğu öngörülüyor.

Türkiye pazarını etkilemeyecek

ABD dışındaki pazarlarda konsol fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Kontrolcüler ve kulaklıklar için de Amerika’da yeni bir fiyat düzenlemesi öngörülmüyor.

Yeni artışlarla birlikte Xbox Series S’in maliyeti 20 dolar, Xbox Series X’in fiyatı 50 dolar yükselmiş olacak. Daha yüksek depolama kapasitesine sahip 2TB Galaxy Black Özel Sürüm Xbox Series X içinse durum daha çarpıcı. Bu modelin fiyatı 70 dolar artışla 799,99 dolara ulaşacak.

Xbox’a Mayıs ayında da zam gelmişti

Hatırlanacağı üzere Microsoft, yalnızca birkaç ay önce, Mayıs 2025’te dünya genelinde Xbox donanımlarına yönelik geniş kapsamlı bir zam kararı almıştı. O dönemde Xbox Series X’in fiyatı 100 dolar, Series S’in fiyatı ise 80 dolar yükselmişti. Yeni hamleyle birlikte ABD’de Xbox Series X altı ay içerisinde toplamda 150 dolar, Series S ise 100 dolar daha pahalı hale gelmiş oldu.

Fiyat artışlarından en fazla etkilenen modellerden biri de Xbox Series X 2TB Galaxy Black Özel Sürüm. Neredeyse bir yıl önce 599,99 dolardan piyasaya çıkan model, ekim ayında 799,99 dolara satılacak. Yani yalnızca bir yıl içinde 200 dolarlık yükseliş gerçekleşmiş olacak. Bu gelişme, 2023’teki ilk artışların ardından, Microsoft’un 2025 yılı içinde açıkladığı ikinci zam dalgası anlamına geliyor.

Konsol fiyatlarının yanı sıra yazılım tarafında da tartışmalı kararlar alınmıştı. Şirket tatil sezonunda bazı birinci parti oyunların etiketini 80 dolara çıkarmayı planlamış, ancak tepkilerin ardından temmuz ayında bu karar geri çekilmişti.

ABD pazarında uygulanacak yeni fiyat listesi şu şekilde:

Xbox Series S (512GB):

Yeni fiyat: 399,99 dolar

Eski fiyat: 379,99 dolar

Xbox Series S (1TB):

Yeni fiyat: 449,99 dolar

Eski fiyat: 429,99 dolar

Xbox Series X:

Yeni fiyat: 649,99 dolar

Eski fiyat: 599,99 dolar

Xbox Series X Digital:

Yeni fiyat: 599,99 dolar

Eski fiyat: 549,99 dolar

Xbox Series X 2TB Galaxy Black Özel Sürüm: