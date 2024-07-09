New York’ta mahkumların PlayStation ve Xbox oynamasına izin veriliyor

New York’ta mahkumlar için dikkat çeken bir karar uygulanıyor. Pek çok kişi için tartışmalı olan kararla beraber mahkumların hapishanede PlayStation ve Xbox oynamalarına izin veriliyor. Bu sayede hapishanedeki iç çatışmaları minimize etmeye çalışılıyor. Fakat bunun için harcanan yüksek meblağlar, kamu fonlarının kullanımına yönelik eleştirileri ateşliyor.

Mahkumlar için ciddi bir oranda yatırım gerçekleştiren New York yönetimi bu kararı nedeniyle büyük bir tartışma başlattı. Ceza İnfaz Kurumu 1.247 adet konsol oyunu satın aldı. Bu oyunların ücreti ise 59 bin 260 dolar olarak açıklandı. Şu anki değeriyle 323 bin dolarlık bir masraf yapan kurum, sosyal medyada tartışma başlatarak dikkatleri üzerinde topladı.

Mahkumlar hapishanede en güncel oyunlara erişebiliyor

New York hapishanelerinde PlayStation 4, PlayStation 5 ve Xbox oyunları için ciddi ölçüde yatırım gerçekleştirildi. NYPost’un haberine göre bu oyunlar arasında birçok popüler yapım yer alıyor. Bunlardan bazıları Madden NFL, NBA 2K24, Mortal Kombat ve Street Fighter 6 olarak belirtiliyor.

Bakanlık tarafından atılan bu adım, hapishanedeki bireylerin iç düzenini kontrol altına almaya yardımcı oluyor. Cezaevlerinde eğlenceli bir ortam sağlamayı hedefleyen kurum, hafta sonu mahkumları dinlenme odasında sevdikleri oyunlarla baş başa bırakıyor.

Bakanlık özellikle de hapishanedeki genç mahkumları uygun davranışa yönlendirmeye çalıştırdığını söylerken, bu sayede hapishanedeki şiddet olaylarının ve kural ihlallerinin de önemli bir seviyede azaldığını dile getiriyor.

Aktarılan bilgilere göre bir hapishane görevlisi, mahkumların kurallara uyması için PlayStation ve Xbox oyunlarının iyi bir motivasyon sağladığını dile getiriyor. “Uslu durdukları takdirde oyun oynamalarına izin veriliyor” diyen görevli, bu sayede her iki tarafın da mutlu olduğunu ve hapishanedeki problemlerin azalmaya başladığını söylüyor.

Tüm bu iyimser çabalara rağmen yine de bu karara yönelik büyük tepkiler bulunuyor. Tepkilerin önemli bir kısmı bakanlığın uyguladığı projeye karşı değil, elde edilen fonun ciddi bir kısmının video oyunlarına ayrılması nedeniyle geliyor.

Hapishane memurları özellikle de aşırı sıcak hava koşullarında hem personel hem de mahkumlar için daha sağlıklı ve konforlu bir ortam yaratılabileceğini savunuyor. Çalışanlardan bir tanesi hapishanelerde klima olmadığını, mevcut fonun video oyunlarına bağlandığını belirterek tepkisini dile getiriyor.