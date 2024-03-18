Fallout temalı özel Xbox Series X piyasaya duyuruldu

Microsoft ve Amazon dikkat çekici bir ortaklığa imza attı. Çok yakında Amazon Prime Video platformunda yayınlanacak olan Fallout dizisi için geri sayım başlarken, popüler video oyunu uyarlamasının temasıyla yeniden tasarlanan özel bir Xbox Series X sürümü piyasaya duyuruldu.

Oyun serisi ve dizinin orijinal dokusuna sadık kalınarak hazırlanan bu etkileyici ürün, konsol ve kontrolcülerin haricinde ayrıca Fort Knox tarafından geliştirilen özel bir kasayı da içerecek. Merakla beklenen cihaza ulaşmak için Nisan ayını beklemek gerekecek.

Fallout temalı Xbox Series X özel bir kasaya sahip olacak

Microsoft’un yeni nesil oyun konsolu için geliştirilen bu özel versiyon, dış tarafında serinin orijinal logosunu taşıyor. Bununla beraber Vault 33’ü temsil eden 33 sayısı da dikkat çekiyor.

Kasanın iç kısmında Vault Boy karakteri öne çıkarken, hazırlanan raflarda oyun konsolu ve kumandalarınızı saklayabileceğiniz bir alan sunulacak.

Şimdilik ne yazık ki Microsoft, kasanın boyut ölçüleri ile ilgili herhangi bir bilgi vermedi. Bu nedenle kasaya Xbox One, PlayStation 5 ya da başka bir oyun konsolunun sığıp sığmayacağı bilinmiyor.

İsteyen herkes konsola ulaşamayacak

Amazon ve Microsoft işbirliğinde karşımıza çıkacak olan Fallout temalı Xbox Series X sürümü ne yazık ki herkes tarafından elde edilemeyecek. Açıklanan bilgilere göre cihaz herhangi bir resmi kanal aracılığıyla satılmayacak.

Çekiliş yöntemiyle dağıtımı gerçekleştirilecek olan cihaz, Amerika Birleşik Devletleri’nde ikamet eden ve 18 yaşından büyük olan belirli sayıda kullanıcıya ulaştırılacak. Çekiliş sosyal medya yoluyla kura çekimi yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Microsoft’un resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre çekilişi kazanan kullanıcı, toplamda 5 bin dolar değerinde bir oyun konsolu setine ulaşacak. Bu sette şunlar bulunacak:

Fallout’tan ilham alan görsellere sahip bir Xbox Series X konsolu (yaklaşık perakende değeri 440 dolar)

Fallout’tan ilham alan görsellere sahip bir XDL özel Xbox kumandası (yaklaşık perakende değeri 85 dolar

Fallout’tan ilham alan sanat eserleriyle özel bir Fort Knox kasası (yaklaşık perakende değeri 4 bin 500 dolar)

Fallout dizisi yakında Amazon Prime Video’ya geliyor

Oyunseverler hala daha Fallout 4’ün Xbox Series X/S ve PlayStation 5 oyun konsollarına gelmesini beklerken, Amazon Prime Video platformunda yayınlanacak olan Fallout dizisi serinin hayranlarının beklentilerini oldukça artırıyor.

İzleyicileri orijinal serinin geçmişine götürecek dizi, ana karakter olan Lucy’nin Vault 33’ten ayrılıp kendini Los Angeles’ta bulması ve beraberinde gelişen olayları mercek altına alacak. Heyecanla beklenen yapım 11 Nisan tarihinde platformda seyircilere sunulacak.