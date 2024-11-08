Microsoft, Paint ve Notepad için yapay zeka özellikleri getiriyor

Teknoloji devi Microsoft, Paint ve Notepad uygulamaları için yapay zeka desteği getiriyor. Şirket, bu iki popüler uygulamasına getirdiği yeni AI özellikleri ile birlikte kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyarak, aynı zamanda söz konusu platformları daha işlevsel bir hale getirmeye odaklanıyor.

Microsoft bu hafta Windows Insider kullanıcıları için Paint ve Notepad uygulamalarındaki yeni yapay zeka özelliklerini Dev ve Canary kanallarında Windows 11’in en son test yapılarıyla tanıttı. Şimdiden büyük bir ilgi gören bu özellikler, uygulamaların kararlı sürümleri için heyecanla beklenmeye başlandı. İşte detaylar…

Paint yeni AI özellikleri ile yaratıcılıkta sınırları aşıyor

Şimdiye kadar yalnızca temel bazı çizim özelliklerini destekleyen Paint uygulaması nihayet yapay zeka desteği ile beraber daha zengin bir yapıya bürünüyor. Microsoft’un aktardığı bilgilere göre “Generative erase” adlı yeni özellik, kullanıcıların AI ile bir görüntüdeki öğeleri kolaylıkla ortadan kaldırmalarına yardımcı oluyor. Kaldırılan öğenin bıraktığı boşluk ise uygulama tarafından otomatik bir şekilde dolduruluyor.

Paint uygulamasındaki “Generative erase” özelliğini kullanmak için araç çubuğundaki “silgi” simgesine tıklamanız, ardından görseldeki hangi öğelerin kaldırılacağını işaretlemeniz ve sonunda “Uygula” düğmesine basmanız yeterli olacak. Bununla birlikte “+” veya “-” butonlarına tıklayarak alanı ayarlamanız da mümkün olacak.

Paint’e gelen bir diğer ilgi çekici yeni özellik ise “Generative fill” olarak karşımıza çıkıyor. Şimdilik yalnızca Qualcomm işlemcili Copilot+ bilgisayarlarda mevcut olan bu özellik, temel olarak kullanıcının birkaç kelime yazarak görüntüye yeni öğeler eklemelerine olanak sağlıyor.

“Generative fill” özelliğini kullanmak için görüntüdeki dikdörtgen veya oval bir alan seçmeniz yeterli olacak. Ardından karşınıza küçük bir iletişim kutusu çıkacak. Sonrasında görüntüye nelerin ekleneceğini açıklamak için metin kutusunu kullanabileceksiniz. Fakat bu özelliği kullanmak için Paint’te Microsoft hesabınızla oturum açmanız gerektiğini de hatırlatmak isteriz.

Platforma gelen bu özellikleri kullanabilmeniz için Dev ve Canary kanallarında Windows 11 kullanan Windows Insider kullanıcılarının, Paint uygulamasının 11.2410.28.0 sürümüne güncellemesi gerektiğini de ekleyelim.

Notepad yapay zeka ile daha işlevsel hale geliyor

Notepad uygulamasını 11.2410.15.0 sürümüne güncelleyen Windows Insider kullanıcıları, metni incelemek ve yeniden yazmak için yapay zeka yeteneklerinden faydalanabilecek. Bu sayede kullanıcılar, metni daha rafine hale getirmek için cümleleri yeniden yazabilecek, metnin tonunu ayarlayabilecek ve tercihlerine göre içeriklerinin uzunluğunu değiştirebilecek.

Kullanıcılar bu özelliği kullanmak için Notepad’i açıp düzenlemek istediği metni seçebilecek. Daha sonra “Rewrite” butonuna tıklayarak, metnin yeniden yazılmış üç versiyonunu görüntüleyecek ve orijinalin yerine geçecek en iyi versiyonu seçme şansına sahip olabilecek.

Fakat başlangıçta bu özelliğin yalnızca Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Birleşik Krallık, Kanada, İtalya ve Almanya’da mevcut olacağını belirtmekte fayda var. Ayrıca bu özellikten yararlanabilmek için Microsoft hesabınızda oturum açmanız gerektiğini de ekleyelim.

Peki ya siz Paint ve Notepad uygulamalarına gelen yeni yapay zeka özellikleri ile ilgili neler düşünüyorsunuz?