Meta’nın Hypernova akıllı gözlüğü, uygun fiyat sürpriziyle geliyor

Meta'nın uygun fiyatlı akıllı gözlüğü Hypernova'nın önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Cihazın fiyatının, talebi artırmak amacıyla düşük tutulacağı belirtiliyor.

Hypernova, sadece kullanıcı tarafından görülebilen küçük bir ekrana ve Ceres adlı bilek aksesuarı ile kontrol edilme özelliğine sahip olacak.

Akıllı gözlükler, teknoloji devlerinin bir süredir üzerinde çalıştığı ve geleceğin en önemli giyilebilir cihazlarından biri olarak gördüğü bir alan. Yıllar önce Alphabet’in Google Glass modeliyle varlık göstermeyi deneyip başarılı olamadığı bu pazarın en iddialı oyunculardan biri olan Meta, daha önce çıkardığı kameralı ve sesli Ray-Ban gözlüklerin bir adım ötesine geçerek, ekrana sahip yepyeni bir ürünle geliyor.

Kod adı “Hypernova” olan cihazın, hem fiyatıyla hem de özellikleriyle sektöre yeni bir soluk getirmesi bekleniyor. Mark Zuckerberg’in geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği Meta Connect etkinliğinde tanıttığı Project Orion’dan farklı bir şekilde tasarlanan Hypernova’nın, şimdiye kadar gizemini koruyan çıkış tarihi sızdırıldı.

Hypernova akıllı gözlük, uygun fiyatıyla geliyor

Bloomberg’den Mark Gurman’ın raporuna göre, uzun süredir konuşulan Hypernova akıllı gözlük, beklenen tarihten daha erken bir zamanda, önümüzdeki ay piyasaya sürülecek. En heyecan verici detay ise, cihazın fiyatı. Daha önce 1000 ila 1400 dolar arasında olacağı tahmin edilen fiyatın, talebi artırmak amacıyla 800 dolara çekildiği belirtiliyor.

Dolayısıyla Meta, yeni akıllı gözlüğünün fiyatını iPhone 16 ile aynı seviyede tutarak, cihazı fiyat açısından en az bir iPhone kadar erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor.

Hypernova’nın en dikkat çekici özelliği, sağ merceğin alt kısmında bulunan ve sadece kullanıcı tarafından görülebilen küçük bir ekranı olması. Cihaz, Meta’nın 2022’de ilk kez tanıttığı “Ceres” adlı bir bilek aksesuarı ile kontrol edilecek.

Sızdırılan teknik detaylara göre; Qualcomm işlemcisinden güç alacak olan gözlük, özelleştirilmiş bir Android sürümüyle çalışacak ve ana ekranında yatay olarak dizilmiş bir şekilde duran kamera, galeri ve yapay zeka gibi özel uygulamalara sahip olacak.

Meta’nın daha iddialı projesi: Project Orion

Hypernova modelinin yanı sıra Meta, artırılmış gerçeklik (AR) alanında daha da gelişmiş bir ürün üzerinde çalışıyor. Şirketin “İlk gerçek AR gözlüğümüz” ifadeleriyle kamuoyuna duyurduğu “Project Orion” cihazı, sanal gerçeklik (VR) başlıklarının tüm özelliklerini daha hafif ve şık bir gözlük formatında sunmayı hedefliyor.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg tarafından “dünyanın gördüğü en gelişmiş gözlükler” olarak tanıtılan model, geleneksel ekranlar yerine, özel lenslere ışık yayan minik projektörler kullanıyor. Teknoloji sayesinde, kullanıcılar hem gerçek dünyayı hem de dijital ikonları, pencereleri ve programları aynı anda görebilecekler.

Sesli komutlar, el ve göz takibi ve sinirsel sinyalleri algılayan bir bileklik sayesinde kontrol edilebilen Orion, Meta’nın AR ve giyilebilir teknolojilerdeki uzun vadeli hedeflerini gözler önüne seriyor.

Meta, artırılmış gerçeklik tabanlı gözlüklerin, insan odaklı bilişimde bir sonraki büyük sıçramayı gerçekleştirmek için anahtar rol oynamasının üç temel nedenini şöyle açıklıyor:

Akıllı telefon ekranlarının sınırlamalarıyla kısıtlanmayan dijital deneyimler sunarlar. Büyük holografik ekranlar sayesinde fiziksel dünyayı tuvaliniz olarak kullanabilir, 2D ve 3D içerikleri ve deneyimleri istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz.

Çevrenizdeki dünyayı algılayıp anlayabilen bağlamsal yapay zekayı sorunsuz bir şekilde entegre ederek ihtiyaçlarınızı önceden tahmin eder ve proaktif olarak karşılanmasını sağlar.

Hafif ve hem iç hem dış mekanlarda kullanım için idealdir. İnsanların birbirlerinin yüzlerini, gözlerini ve ifadelerini görmelerini sağlar.

Project Orion’un fiyatı, teknik özellikleri ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Öte yandan Samsung da çok yakında duyuracağı ilk akıllı gözlüğüyle Meta’ya rakip olan firmalar arasında yerini alacak.