Meta’dan yeni akıllı gözlük: Ray-Ban Meta tanıtıldı

Meta Connect etkinliğinde Ray-Ban Stories akıllı gözlüklerin halefi piyasaya duyuruldu. Yeni cihazın ismi Ray-Ban Meta olarak açıklandı. Bu anlamda cihaz artık Stories adını geride bırakıp onun yerine şirketin ismini benimsiyor. Öte yandan ürünün ilk neslinden alınan geri bildirimlere göre pek çok önemli teknik özellik ekleniyor ve çeşitli iyileştirmelerde bulunuluyor. Şirket yeni ürünü şu cümlelerle açıklıyor:

“Ray-Ban Meta akıllı gözlükler sizi taşınabilir bir kameranın kısıtlamalarından kurtarır. Bu cihaz dünyayı uzakta tutmak (veya daha da kötüsü, akıllı telefonunuzun kilit ekranıyla uğraşırken aksiyonu tamamen kaçırmak) yerine, görüş noktanızdan fotoğraf çekmenize veya video kaydetmenize olanak tanır. Sadece anı yeniden yaşamanıza değil, gerçekten deneyimlemenize de imkan sağlar.”

Ray-Ban Meta özellikleri

Görüntü yakalama: 3024×4032 piksel

Video yakalama: 60 FPS’de 1440×1920

Ses: 2 hoparlör, 5 mikrofon

Pil: 154 mAh, 500’den fazla fotoğraf veya 50’den fazla 60 saniyelik video için batarya performansı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1

Bağlantı bağlantıları: Wi-Fi 2,4 + 5 GHz, Bluetooth 5.3

Depolama alanı: 32GB eMMC

Uyumluluk: iOS 14.4+, Android 10+

Meta’nın yeni akıllı gözlüğü 1080p, 60 FPS video kayıt desteğine sahip kamera üzerinde 12 MP sensöre ev sahipliği yapıyor. Ses performansı konusunda cihaz daha yüksek maksimum ses seviyesi ve daha güçlü bas sunmayı vaat eden yeni hoparlörler taşıyor. Bunun yanı sıra sesi geldiği yerden yakalamayı amaçlayan beş mikrofondan oluşan bir set de bulunuyor.

Şirket, kullanımı daha rahat olabilecek daha hafif ve daha ince modelleri de piyasaya sürmeyi tercih ediyor. Ayrıca cihazda suya karşı dayanıklılık gösteren IPX4 sertifikası yer alıyor. Fakat bu yine de cihazın su geçirmez olduğunu ifade etmiyor. Ancak basit durumlarda ürünün suyla temas edebileceği ifade ediliyor.

Ray-Ban Meta performansını Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon AR Gen 1 işlemcisinden alıyor. Pil konusunda yüksek verimlilik vaat eden cihaz, 500’den fazla fotoğraf ya da 1 dakika süren 50 video için yeterli kapasiteye sahip olabilecek 154 mAh batarya ünitesinden yararlanıyor. Ürün şarj kutusu ile beraber 36 saate kadar kullanım imkanı sağlıyor.

Ray-Ban Meta fiyatı

Ray-Ban Meta’nın 17 Ekim tarihinden itibaren satışa sunulacağı belirtiliyor. Cihazın Türkiye pazarına giriş yapıp yapmayacağı henüz belirsizliğini korumaya devam ederken, ürünün lansman fiyatı ise 299 dolar olarak açıklanmış durumda. Bu rakamlar, vergiler hariç yaklaşık 8 bin TL’ye tekabül ediyor.