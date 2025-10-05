WhatsApp’ta kullanıcı adı kayıtları başlıyor: Elini çabuk tutan kazanır

WhatsApp, gizililik konusunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

Kullanıcı adı özelliğini geliştirmeye devam eden platform, böylelikle telefon numarası paylaşma zorunluluğunu ortadan kaldıracak.

Bu sayede kullanıcılar birbirlerini yalnızca kullanıcı adlarıyla kaydedip iletişime geçebilecek.

Uygulamanın yeni Beta sürümünde kullanıcı adı kayıtlarının başladığına dair ipuçları ortaya çıktı.

Popüler sohbet uygulaması WhatsApp, kullanıcı adı kullanımını yaygınlaştırma çalışmalarına devam ediyor. Platform, resmi lansmandan önce profillerin kendi kullanıcı adlarını rezerve etmelerine olanak tanıyacak gibi görünüyor. Bu yeniliğin en büyük avantajı ise kişisel telefon numaranızı gizleyebilmeniz olacak diyebiliriz.

WABetaInfo’dan gelen bilgilere göre Android için 2.25.22.9 Beta sürümü ana özellik herkese sunulmadan önce bile istediğiniz bir tanımlayıcıyı rezerve etmenize olanak tanıyan özelliğin geliştirildiğini ortaya koyuyor. Fakat ne yazık ki şu an için bu özelliğin ne zaman genel kullanıma sunulmaya başlanacağı belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Uzun süredir testler devam ediyor

Kullanıcı adı kayıtları WhatsApp’ın kararlı sürümüne ne zaman geleceği henüz belli olmayan yeni özelliğe yönelik bir ön adım olarak karşımıza çıkacak.

Yakında herkesin kullanımına sunulması beklenen bu özel özellik, gelecekteki bir güncellemede tüm işlevlerin yaygın olarak kullanıma sunulmasından önce kullanıcı adınızı güvence altına almanıza olanak tanıyacak.

Kullanıcı adı sistemi ise uzun vadeli bir proje ve uygulamanın kodunun ilk ipuçları 2023 gibi erken bir tarihte ortaya çıktı. Fakat bu yıl önemli ölçüde ilerleme kaydedildi. Bu ilerlemeye rağmen Meta henüz lansman için kamuya açık bir zaman çizelgesi paylaşmadı.

WhatsApp kullanıcı adları için bazı kısıtlamalar getirdi

Şirketin bu benzersiz tanımlayıcıları oluşturmak için halihazırda bir dizi kural belirlediğini belirtmekte fayda var. Kullanıcı adlarının üç ila 30 karakter uzunluğunda olması gerekiyor. Ayrıca yalnızca harf, rakam, nokta ve alt çizgi içermesi şart koşuluyor.

Öte yandan Meta internet adreslerinde dolandırıcılığı veya karışıklığı önlemek için bazı kısıtlamalarda bulunuyor. Örneğin isimler “www” ile başlayamaz veya “.com” gibi bir alan adıyla bitemez. Aynı şekilde noktayla da başlayamaz ya da bitemez.

Güvenlik odaklı başka bir yenilik de yolda

WhatsApp aynı zamanda kullanıcıları istenmeyen mesajlardan korumak için ek güvenlik katmanları üzerinde çalışıyor.

Şu anda geliştirme aşamasındaki özellik, kullanıcıların yapılandırabileceği isteğe bağlı bir kod veya parola işlevi görecek olan “erişim anahtarı” ile çalışacak. Bu sayede birisi kullanıcı adınızı öğrense bile yalnızca ilgili anahtarı biliyorsa size mesaj gönderebilecek.

Android için 2.25.22.9 test sürümünde bulunan özellik, WhatsApp’ın kullanıcılara daha fazla kontrol sağlama ve uygulamayı kullanıcı adı sistemine hazırlama stratejisini doğruluyor.