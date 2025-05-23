Apple’ın ilk akıllı gözlüğü yolda: 2026’da çıkacak

Apple Glasses için geri sayım başlamış görünüyor.

Apple'ın ilk akıllı gözlüğü 2026 yılının başlarında piyasaya çıkacak.

Merakla beklenen cihaz Meta Ray-Ban akıllı gözlüklerle doğrudan rekabet edecek.

Teknoloji devi Apple giyilebilir teknoloji pazarına yatırım yaparak ilk akıllı gözlük modeli üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Bloomberg’den gelen son raporlara göre Apple Glasses cihazı 2026’da, yani önümüzdeki yılın başlarında piyasaya çıkacak.

Markanın yapay zeka stratejisinin merkezinde yer alan proje şimdiden büyük bir heyecan yarattı. Uzun yıllardır geliştirme aşamasında olduğu konuşulan ve hakkında birçok sızıntı haberi ortaya çıkan model için artık geri sayım resmen başlamış görünüyor.

Apple akıllı gözlük modelini önümüzdeki yılın başlarında tanıtacak

Apple ilk akıllı gözlük modelini geliştirme konusunda büyük ilerleme kaydediyor. Ortaya çıkan raporlara göre cihazın piyasaya sürülmesi 2026 yılında, yani gelecek yılın başlarında planlanıyor. Bu iddialı proje, Apple’ın yapay zekayı gelecekteki taşınabilir ürünlerine getirme niyetini net bir şekilde gözler önüne seriyor.

İddialar, Apple’ın prototiplerin seri üretimine 2025 yılı sonlarında başlamaya, ertesi yıl ise ticari lansmanı gerçekleştirmeyi planladığına işaret ediyor. Söylentilere göre Apple Glasses olarak adlandırılacak bu akıllı gözlükler kamera, mikrofon, hoparlör gibi özelliklere sahip olacak.

Cihaz ayrıca sesli asistan aracı Siri’ye yoğun şekilde güvenecek. Arama, müzik, GPS navigasyonu ve gerçek zamanlı çeviri gibi birçok pratik fonksiyon kullanıcıların erişimine sunulacak.

Apple daha üst düzey bir görünüm sunarken Ray-Ban’in Meta akıllı gözlükleriyle doğrudan rekabet etmeyi amaçlıyor. Ancak firma hala yapay zekayla ilgili zorluklarla karşı karşıya kalmış durumda.

Şirket şu ana kadar iPhone üzerinden görsel analiz görevleri için kısmen Google Lens veya OpenAI gibi harici servislere güveniyordu. Ekosisteminin özerkliğini güçlendirecek kurum içi çözümler geliştirilmesi hedefleniyor.

Kameralı Apple Watch hayali suya duştu

Apple yakın zaman önce beklenen bir projeyi iptal etmesiyle gündeme geldi. Başlangıçta 2027 için beklenen kameralı Apple Watch’un fişinin çekildiği öğrenildi.

Öte yandan kızılötesi sensörlere sahip AirPods gibi yapay zekayı entegre eden diğer ürünler hala geliştirilme aşamasında.

Akıllı gözlükler uzun zamandır konuşulsa da ne yazık ki bir türlü hayata geçirilemiyor. Ancak 2025 yılı sonlarında üretiminin planlanmasıyla birlikte işaretler her zamankinden daha ciddi görünüyor.

Fakat yine de Apple resmi bir açıklama yapana kadar kesin bir şey söylememek daha doğru olacaktır. İlerleyen haftalarda konuya ilişkin daha somut ayrıntılar ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.